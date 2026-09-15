Sentencian a 10 años a un hombre de Connecticut que traficaba cocaína desde Puerto Rico por correo

Un narcotraficante que presuntamente enviaba paquetes de cocaína por correo postal estadounidense desde Puerto Rico fue condenado a 10 años de prisión federal.

Roman Santiago Jr., de 43 años y anteriormente residente de Danbury, fue sentenciado por la jueza federal Sarala V. Nagala en Hartford a 120 meses de prisión, seguidos de 10 años de libertad condicional supervisada, tras declararse culpable de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, según la Fiscalía Federal del Distrito de Connecticut.

Los registros judiciales muestran que, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, investigadores del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Grupo de Trabajo contra el Narcotráfico y el Departamento de Policía de Danbury determinaron que Santiago formaba parte de una red de narcotráfico que enviaba cocaína desde Puerto Rico a Connecticut por correo postal estadounidense.

“Durante la investigación, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos interceptó varios paquetes enviados desde Puerto Rico a diversas direcciones en Connecticut”, informaron funcionarios federales. “Cada paquete estaba destinado a Santiago y contenía aproximadamente dos kilogramos de cocaína”.

Santiago fue arrestado el 12 de febrero de 2025. Al momento de su arresto, los investigadores registraron su residencia en Danbury y un almacén que alquilaba, donde, según consta en los registros judiciales, encontraron e incautaron un paquete de cocaína enviado desde Puerto Rico, cocaína y fentanilo adicionales, $276,298 dólares en efectivo y otros artículos.

“En total, los investigadores incautaron más de 11 kilogramos de cocaína durante la investigación”, indican los registros judiciales.

La juez Nagala ordenó a Santiago que entregara el dinero incautado, varias joyas valoradas en $264,000 dólares y su camioneta Dodge Ram 2020. Como parte de la sentencia, la jueza también ordenó a Santiago pagar una multa de $15,000 dólares, según la Fiscalía Federal.

Santiago, quien actualmente se encuentra en libertad bajo fianza de $50,000 dólares y reside en New Britain, deberá presentarse en prisión el 16 de noviembre, informó la Fiscalía Federal.

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