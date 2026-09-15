Reportan cuarta muerte asociada al sarampión en Pensilvania

Funcionarios de Pensilvania anunciaron la muerte de una cuarta persona a causa de complicaciones derivadas del sarampión. Esta nueva muerte se da durante un brote que a infectado a cientos de personas.

La oficina del forense del condado de Mifflin en Pensilvania informó que la nueva víctima es un joven de 18 años, que no contaba con la vacuna, y que falleció por encefalomielitis aguada, una rara complicación neurológica del sarampión.

Durante este año, dicho estado ha registro más de 600 casos de sarampión, teniendo como uno de los condados más afectados el de Lancaster.

En el año 2000, Estados Unidos eliminó el sarampión gracias a las vacunas, pero durante este 2026 se han registrado un repunte de número de muertes por el virus.

Este aumento de muertes y de casos coincide con el creciente rechazo a la vacunación que existe en Estados Unidos y que ha ganado fuerza con el pasar de los años, lo que ha causado una disminución de las tasas de inmunización.

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