Yankee Stadium en el ojo del huracán: 9 casos y una muerte elevan alerta sanitaria en el sur del Bronx

El brote de legionelosis (enfermedad del legionario) en los barrios de Melrose y Morrisania, al sur del Bronx, suma nueve casos confirmados. Una persona murió, tres permanecen hospitalizadas, cuatro fueron dadas de alta y otra no necesitó hospitalización. Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante fiebre, escalofríos, tos, dolores musculares o dificultad para respirar.

El Departamento de Salud de Nueva York ordenó vaciar, limpiar y desinfectar 10 torres de refrigeración. Entre ellas se encuentra la instalación del Yankee Stadium, ubicada en 1 E. 161st St. El Museo Metropolitano de Arte también recibió previamente la orden de tomar medidas debido a la Legionella, informó ABC News.

Las pruebas PCR detectaron rastros de ADN de Legionella en 10 de las 24 torres examinadas. Sin embargo, estos análisis no determinan si la bacteria está viva ni confirman que alguna instalación haya causado las infecciones. Los cultivos adicionales podrían tardar hasta dos semanas.

Es de destacar que el Departamento de Salud de Nueva York declaró la pasada semana que el reciente brote de legionelosis presentado en Upper East Side de Manhattan había finalizado.

Controles en el Yanquee Stadium

Los Yankees informaron que sus torres, instaladas en 2024, son sometidas a controles semanales de calidad del agua y pruebas bacteriológicas. El análisis mensual más reciente, realizado el 20 de agosto, no detectó Legionella. La prueba PCR efectuada el 11 de septiembre encontró cantidades mínimas de la bacteria.

El club señaló que ningún caso actual ha sido relacionado con el estadio y que el Departamento de Salud no le ha pedido suspender o aplazar los partidos.

Autoridades descartan riesgos adicionales

Los funcionarios sanitarios indicaron que sigue siendo seguro ingresar a los edificios, beber agua del grifo, ducharse y utilizar los sistemas de aire acondicionado en las zonas afectadas. La legionelosis no se transmite normalmente de persona a persona.

Entretanto, trabajadores de salud distribuyeron más de 1,100 folletos y hablaron con cientos de residentes. El Departamento de Salud celebró una reunión virtual y realizará otra presencial este martes a las 18.00 en Metropolitan College, en el Bronx. Se recomienda a quienes viven, trabajan o visitaron el área desde finales de agosto que vigilen posibles síntomas.

Personas con más riesgo

Las personas con mayor riesgo de desarrollar una forma grave de legionelosis son principalmente los adultos mayores, los fumadores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado o enfermedades crónicas, apunta la Clínica Mayo.

Grupos con mayor riesgo

Adultos mayores de 50 años . Entre el 75% y el 80% de los casos notificados corresponden a personas mayores de 50 años.

. Entre el 75% y el 80% de los casos notificados corresponden a personas mayores de 50 años. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, los hombres tienen aproximadamente tres veces más riesgo que las mujeres de contraer la enfermedad.

tienen aproximadamente tres veces más riesgo que las mujeres de contraer la enfermedad. Fumadores y exfumadores . El tabaquismo daña los pulmones y aumenta la susceptibilidad a infecciones respiratorias graves.

. El tabaquismo daña los pulmones y aumenta la susceptibilidad a infecciones respiratorias graves. Personas con sistema inmunitario debilitado (inmunodeprimidas) . Pacientes trasplantados; personas con cáncer, especialmente en tratamiento con quimioterapia; personas en tratamiento con corticoesteroides u otros inmunosupresores; personas con VIH/SIDA.

. Pacientes trasplantados; personas con cáncer, especialmente en tratamiento con quimioterapia; personas en tratamiento con corticoesteroides u otros inmunosupresores; personas con VIH/SIDA. Personas con enfermedades crónicas . Enfermedades pulmonares crónicas (EPOC, enfisema), diabetes, enfermedad renal crónica o insuficiencia renal y enfermedades hepáticas crónicas.

. Enfermedades pulmonares crónicas (EPOC, enfisema), diabetes, enfermedad renal crónica o insuficiencia renal y enfermedades hepáticas crónicas. Consumo excesivo de alcohol . Se asocia con mayor riesgo y peor pronóstico.

. Se asocia con mayor riesgo y peor pronóstico. Pacientes hospitalizados o con procedimientos invasivos recientes. En intubación traqueal o ventilación mecánica, cirugía reciente o anestesia general y con uso de sondas nasogástricas o equipos de fisioterapia respiratoria.

Riesgo de mortalidad

El riesgo de morir por legionelosis es mayor en personas con enfermedades crónicas, sistemas inmunitarios comprometidos, adultos mayores y quienes contraen la infección durante una hospitalización.

Si perteneces a alguno de estos grupos y presentas síntomas como fiebre alta, tos, dificultad para respirar o dolor torácico tras una posible exposición (duchas, spas, sistemas de aire acondicionado, torres de refrigeración), es importante buscar atención médica de inmediato.

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