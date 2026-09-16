EE.UU. acusó de terrorismo a hombre que confesó al FBI haber trabajado como sicario del Cártel del Golfo

José Flores Flores, identificado como un hombre que habría pertenecido durante aproximadamente un año a una célula del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, antes de abandonar México y trasladarse a Estados Unidos, fue acusado de terrorismo por autoridades estadounidenses.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2, según informó el diario Milenio.

De acuerdo con el perfil publicado por el medio citado, Flores Flores habría desempeñado funciones como sicario dentro de la organización criminal.

Su permanencia dentro de la organización habría sido de aproximadamente un año. Posteriormente, habría escapado hacia Estados Unidos, donde enfrentó señalamientos relacionados con sus presuntas actividades criminales.

NEW: A federal grand jury in South Texas has indicted alleged Gulf Cartel hitman Jose Flores-Flores on terrorism-related charges after Border Patrol agents apprehended him near Mission, Texas, in July.



According to the indictment filed Monday, Flores-Flores told agents he was an? pic.twitter.com/74rBXHeXV1 — Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 16, 2026

Flores enfrenta cargos por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para proveer ese apoyo, ello en el contexto de la designación del Cártel del Golfo (CDG) como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

De acuerdo con la información, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Flores el 10 de julio de 2026 cerca de Mission, Texas, a corta distancia del río Bravo.

Admitió haber ingresado de forma ilegal desde México y, en ese mismo momento, declaró a los agentes que era miembro activo del Cártel del Golfo.

Tras su arresto, Flores consintió la revisión de su teléfono celular. En la carpeta de “recientemente eliminados”, los agentes hallaron un video en el que aparece cortando las extremidades de un cadáver.

También encontraron fotografías de un tambo en llamas usado para incinerar los restos.

De ser declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión federal.

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