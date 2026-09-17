Captan en video a 2 personas abandonando un ataúd con un cadáver en calles de Michoacán

Un ataúd que contenía el cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Uruapan, Michoacán, hecho que quedó registrado en video y que ya es investigado por las autoridades.

El féretro fue localizado junto a la barda perimetral del aeropuerto. Automovilistas que circulaban por la zona reportaron la presencia del ataúd, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad.

Ante la posibilidad de que el objeto pudiera contener explosivos, la zona fue acordonada y se restringió la circulación de manera preventiva. Personal especializado acudió al lugar y descartó la presencia de algún dispositivo.

Una vez que las autoridades revisaron el féretro, encontraron en su interior el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años. De acuerdo con la información difundida, la víctima no había sido identificada. Los primeros peritajes establecieron que el cadáver se encontraba embalsamado y presentaba lesiones en la cabeza y el tórax.

Autoridades indagan el momento en que dos personas abandonaron un ataúd con un cuerpo al interior sobre la avenida Lázaro Cárdenas, junto a la barda perimetral del aeropuerto de Uruapan, Michoacán.#Video ??? pic.twitter.com/j4bqiKglEG — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 17, 2026

Trabajador de funeraria habría sido amenazado

Como parte de las primeras investigaciones, un trabajador de una funeraria declaró ante las autoridades que recibió una llamada en la que le ofrecieron dinero para trasladar una caja.

Según su testimonio, al acudir al sitio indicado encontró a varios sujetos encapuchados y armados, quienes colocaron el ataúd en un vehículo y le ordenaron trasladarlo.

Posteriormente, recibió otra llamada en la que, bajo amenazas, le indicaron que abandonara el féretro en la avenida contigua al aeropuerto.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la identidad de la víctima, determinar las circunstancias en las que murió y esclarecer quiénes participaron en el traslado y abandono del cadáver.

Sigue leyendo:

– Funeraria mexicana promueve un ataúd dorado como en el que enterraron a “El Mencho”.

– Diputado de Michoacán denunció el hallazgo de 4 cuerpos en un predio que pertenecía a su familia.