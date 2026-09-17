Emiliano Aguilar rompe el silencio tras explosivas declaraciones de Gala Montes.

En medio de la controversia que se generó por las declaraciones de Gala Montes sobre Emiliano Aguilar y su presunto romance, el rapero envió un contundente mensaje con el que busca poner punto final a la polémica.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Acelerado” y “Listos pa’l desorden” compartió un video donde indicó que no continuará alimentando los dimes y diretes con respecto a lo dicho por la actriz mexicana.

“Para toda la gente que está esperando que yo conteste algo o diga algo, no. No voy a decir nada, no voy a contestar nada”, sentenció el hijo mayor de Pepe Aguilar.

En principio, el cantante desmintió las versiones que aseguran se expresó despectivamente de Gala Montes: “Realmente quiero que alguien me enseñe un video donde yo hable mal de ella o donde yo dije algo malo de ella. No lo hay. Yo no voy a hablar mal de ella jamás, si ella quiere hablar mal de mi, que chido”, contó. “No quiero faltarle al respeto y no quiero hacer eso”.

Emiliano Aguilar finalizó su video con unas palabras dirigidas a Gala Montes: “Te deseo lo mejor, si quieres seguir hablando de mi, no te puedo parar, pero nomás acuérdate que yo fui la única persona que alzó la voz. Espero que estés bien, espero que te cuides”, dijo ante su millón de seguidores en Instagram.

El apoyo por parte de sus fans no se hizo esperar en la sección de comentarios, donde decenas de internautas confirmaron lo dicho en el audiovisual: “Tienes razón, nunca hablaste mal de ella”, “¡Qué bien por ti! Eso es de nombre”, “Un caballero” y “Wow, sorprendiste con esa caballerosidad… que bien te viste, la verdad”, son algunas de las reacciones que se generaron en la web.

¿Qué dijo Gala Montes de Emiliano Aguilar?

Fue el pasado 14 de septiembre cuando la actriz Gala Montes protagonizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en la que despotricó contra el hijo de Pepe Aguilar donde sacó a relucir varios detalles de su distanciamiento de cara a la controversia que se enfrenta por presunto consumo de sustancias.

“Ya no me estén diciendo nada de Gala, ya no me digan nada. Ella está muy en su rollo, yo estoy muy en mi rollo. Mis respetos a ella, se la rifa como mujer, mis respetos por todo lo que han logrado. Ya no me enfaden a mí con Gala, la neta. No estamos juntos, no somos pareja”, son las palabras que habrían desatado la furia de la actriz y propiciado una ola de controversiales declaraciones.

En respuesta, la mexicana no solo desmintió lo dicho por el músico, también ventiló el supuesto motivo de su distanciamiento. “Conste que yo estoy saliendo porque tú saliste a hablar (…) Emiliano y yo sí salimos, pero ¿qué crees? No se pudo, no se puede con él. Te amo, Dios te bendice papi, que te vaya muy bien”.

“Yo le puse el cuerno a mi novio con Emiliano, pero me arrepiento. A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada, y que no te bañes y que huelas a mi*rda”, sentenció en su live.

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