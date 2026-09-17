James Rodríguez debuta con triunfo y asistencia en su primer partido con el Atlético Nacional

El esperado regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano terminó con una asistencia y una victoria para Atlético Nacional. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y participó directamente en el gol con el que su equipo derrotó 3-2 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín.

James comenzó el encuentro en el banquillo, pero ingresó al minuto 58 en sustitución de Juan Manuel Rengifo para disputar sus primeros minutos oficiales con la camiseta número 23 del conjunto antioqueño.

El momento decisivo llegó en el minuto 99. James Rodríguez envió un centro que Juan Manuel Zapata convirtió en el gol de la victoria para Atlético Nacional, cerrando así su primer partido oficial desde su regreso al campeonato colombiano.

??? ¡APARECIÓ LA MAGIA DE JAMES PARA DARLE LA VICTORIA A NACIONAL!



Gran centro para que Zapata definiera y aseguraran el triunfo 3-2 contra Internacional de Bogotá.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/woPkZPmkfH — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

James Rodríguez entra y Atlético Nacional remonta

El partido comenzó cuesta arriba para Atlético Nacional. Diego Duarte adelantó a Internacional de Bogotá en el minuto 20, aunque la ventaja local duró poco.

Ian Poveda consiguió el empate al minuto 33 y dejó nuevamente abierto el encuentro antes del descanso.

James ingresó en la segunda mitad, cuando Atlético Nacional buscaba completar la remontada. Apenas dos minutos después de su entrada, el conjunto antioqueño encontró el 2-1.

La jugada comenzó con una recuperación de James y terminó con Elías Cabrera poniendo al equipo visitante por delante en el marcador al minuto 60.

Internacional de Bogotá vuelve a empatar

El conjunto bogotano no renunció al partido pese a encontrarse nuevamente abajo en el marcador.

Al minuto 82, Yohan Garcés apareció para conseguir el 2-2 y obligó a Atlético Nacional a buscar nuevamente el gol de la victoria en los minutos finales.

Cuando todo apuntaba a un empate, apareció James.

El mediocampista colombiano recibió protagonismo en el tiempo añadido y colocó un centro que encontró a Juan Manuel Zapata. El atacante definió para marcar el 3-2 en el minuto 99 y darle los tres puntos a Atlético Nacional.

La asistencia convirtió el debut de James en un partido todavía más especial después de casi dos décadas fuera del fútbol colombiano.

El regreso de James al fútbol colombiano

A sus 35 años, James Rodríguez volvió a disputar un partido oficial en el campeonato de su país después de construir prácticamente toda su carrera profesional en el extranjero.

El colombiano pasó por clubes como FC Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton y São Paulo, además de otros equipos durante su trayectoria internacional.

Ahora, con Atlético Nacional, James afronta una nueva etapa en el fútbol colombiano y buscará ayudar al conjunto antioqueño a competir por los títulos locales.

El debut también se produce después de una decisión importante en la carrera internacional del mediocampista: James anunció recientemente su retiro de la selección colombiana.

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