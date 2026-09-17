Lanzan nuevo tráiler de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” 

Excelentes noticias para los fanáticos de la saga de “The Hunger Games”. Lionsgate ha lanzado un nuevo tráiler sobre la nueva entrega de la franquicia, titulada “Sunrise on the Reaping” y centrada en una versión más joven de “Haymitch Abernathy”, mentor de “Katniss” y “Peeta” en la cinta original.

En apenas 2 minutos, el clip da una mirada extendida a los acontecimientos que marcan la historia escrita por Suzanne Collins.

Desarrollado en Panem, 24 años antes de los sucesos de “The Hunger Games”, las miradas se centran en el mentor de “Katniss” y “Peeta”, “Haymitch Abernathy”, interpretado por Joseph Zada.

El clip difundido desde YouTube e Instagram deja ver la arena y los obstáculos a los que se enfrentará en compañía de otra tributo, Maysilee Donner (Mckenna Grace), con quien se une para desafiar el control del Capitolio bajo el mandato del presidente Snow (Ralph Fiennes).

Además de Joseph Zada, Mckenna Grace y Ralph Fiennes, el reparto de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” incluye a Ben Wang como “Wyatt” y a Molly McCann como “Louella”, los otros tributos del Distrito 12 junto a Haymitch en la 50.ª edición de los Juegos del Hambre.

Por si fuera poco, Glenn Close se suma como “Drusilla Sickle”, Kieran Culkin como una versión joven del presentador “Caesar Flickerman”, Elle Fanning como una joven “Effie Trinket”, Billy Porter como “Magno Stift” y Maya Hawke como una joven “Wiress”, por mencionar algunos.

De acuerdo con Lionsgate, el filme “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, dirigida por Francis Lawrence, se estrena en cines de todo el mundo el próximo 20 de noviembre del 2026.

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