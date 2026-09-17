Mauricio Pochettino sigue sin tenerle fe a una estrella del América en la selección de Estados Unidos

Tal parece que el delantero mexicoamericano Alejandro Zendejas tendrá que poner algo más que el Cristo de cabeza para que Mauricio Pochettino le tenga confianza, pues el técnico prefirió ignorarlo en su primer llamado de Estados Unidos, reviviendo el calvario que el jugador ya había padecido antes de colarse de último minuto a la pasada lista del torneo veraniego.

Se creía que, de cara al nuevo proceso para el Mundial 2030, las cosas serían distintas en la relación entre el estratega y el extremo azulcrema. Los aficionados esperaban que el técnico dejara atrás los experimentos, pero la realidad es que la lista oficial para la Fecha FIFA del 26 de septiembre al 6 de octubre ha generado muchas dudas en el entorno americanista.

¡NO APARECE! ???



Alejandro Zendejas no entró en la convocatoria de Estados Unidos para la próxima fecha FIFA, el extremo del América viene de una lesión que lo apartó un buen rato de las canchas y ahora deberá pelear su oportunidad una vez más…https://t.co/9f9G6VmdMK pic.twitter.com/sWxbMFESFF — MedioTiempo (@mediotiempo) September 17, 2026

La gran sorpresa de la convocatoria no es quién viene, sino el tremendo cepillazo que le metieron al volante de las Águilas. Zendejas quedó más apartado que manzana madura en el mercado de las opciones para los duelos que se avecinan en territorio estadounidense.

Lo curioso es que el americanista sí fue parte del grupo en la pasada Copa del Mundo, pero esta vez el cuerpo técnico prefirió voltear a ver a la sangre nueva de la MLS y Europa, dejando al atacante con las ganas de vestirse de corto.

El recambio generacional y las palabras de Pochettino

Para justificar el corte de caja y la ausencia de figuras consolidadas como el atacante de Coapa, el entrenador de Estados Unidos salió a capear el temporal con el clásico discurso institucional desde el escritorio norteamericano.

Argumentó que este es el silbatazo de salida de una nueva etapa donde busca arropar el colmillo de los veteranos con el hambre de los jóvenes talentos que traen potencial de sobra. Al final, el mensaje fue contundente: el que se duerma en sus laureles se queda fuera del barco, sin importar el peso de la camiseta ni el club donde milite.

A new cycle commences. ??



Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026

La lista de los vecinos del norte de verdad parece sacada de una escuela preparatoria por la cantidad de nombres nuevos. En la convocatoria destacan joyitas adolescentes de la MLS como Cavan Sullivan y Peyton Miller, combinados con los viejos conocidos del viejo continente como Sergiño Dest, Gio Reyna y Tyler Adams, quienes sí alcanzaron a salvarse de la guillotina.

El calendario de los vecinos del norte

La escuadra estadounidense no la tendrá nada fácil en su presentación ante su público, ya que armaron una cartelera bastante atractiva para el cierre de año en su territorio. El telón se abre el 26 de septiembre en el Inter.co Stadium para medirse contra el cuadro de Perú, y apenas tres días después, el 29 de septiembre, le harán los honores a Chile en la cancha del Energizer Park.

A new era starts NOW ??



Mauricio Pochettino unveils his 28-player @USMNT roster. pic.twitter.com/nIQIEPCZsg — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 17, 2026

La verdadera prueba de fuego llegará el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Arizona, donde se verán las caras en una edición más del clásico de la Concacaf frente a la selección de México comandada por Rafael Márquez.

El cuadro estadounidense terminará por cerrar el telón de esta Fecha FIFA el 6 de octubre chocando contra Canadá en el Allianz Field, esperando que sus apuestas juveniles entreguen buenas cuentas.

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