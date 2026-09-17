Mujer de West Virginia es acusada de dejar a su esposo enfermo en el inodoro durante 19 horas

Una mujer de West Virginia fue arrestada después de que las autoridades la acusaran de dejar durante aproximadamente 19 horas a su esposo, un hombre de 76 años con graves problemas de salud, sentado en el inodoro y sin recibir ayuda.

Margaret Rog, de 75 años, fue detenida el martes y enfrenta un cargo de abuso o negligencia de un adulto incapacitado, en relación con la muerte de su esposo.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Monongalia, citado por WDTV, la mujer habría dejado a su esposo en el baño durante la noche del pasado 20 de agosto, después de que no pudo ayudarlo a levantarse del inodoro.

Los investigadores sostienen que la situación contribuyó al deterioro de la salud del hombre y que las lesiones y condiciones derivadas de lo ocurrido fueron factores importantes en su posterior muerte.

El hombre no pudo levantarse del inodoro

Según los investigadores y los documentos judiciales, el hombre acudió al baño alrededor de las 3:00 p.m. del 20 de agosto.

Después de utilizar el inodoro, su esposa supuestamente no pudo ayudarlo a levantarse.

En lugar de solicitar asistencia, Rog habría dejado a su esposo solo durante aproximadamente 19 horas.

Las autoridades sostienen que durante ese periodo el hombre permaneció sin comida, agua ni los medicamentos que tenía prescritos.

Los investigadores también alegan que Rog escuchó a su esposo quejarse y gemir de dolor, pero no pidió ayuda. Posteriormente, según los documentos judiciales, se habría ido a dormir mientras él continuaba en el baño.

El hombre padecía demencia, Alzheimer y ceguera legal, condiciones que limitaban considerablemente su capacidad para valerse por sí mismo.

Una terapeuta lo encontró en estado crítico

Alrededor de las 10:00 a.m. del día siguiente, una terapeuta del habla acudió a la vivienda para realizar una visita programada con el hombre.

Según WDTV, que cita documentos judiciales, la profesional encontró al paciente sin respuesta y en condiciones de salud extremadamente deterioradas.

La terapeuta llamó a una ambulancia y el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital.

Los médicos diagnosticaron varias afecciones graves, entre ellas insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, embolia pulmonar, hipernatremia, sepsis y rabdomiólisis.

También presentaba heridas en la parte posterior del cuerpo, dificultad para respirar y un estado mental alterado, según los documentos judiciales.

El hombre permaneció hospitalizado hasta su muerte, ocurrida el 31 de agosto.

Investigadores vinculan el deterioro con el abandono

Las autoridades indicaron que el estado de salud del hombre y las lesiones relacionadas con el tiempo que permaneció en el inodoro fueron “factores contribuyentes significativos” a su muerte, de acuerdo con WDTV.

Durante la investigación, Rog habría realizado declaraciones que los investigadores consideraron incriminatorias ante agentes policiales, funcionarios de los servicios de protección de adultos y familiares, según los documentos judiciales.

Los investigadores sostienen además que la mujer habría reconocido que sabía que su esposo necesitaba ayuda, pero que decidió no proporcionársela.

Las circunstancias exactas de la muerte y la responsabilidad legal de Rog deberán determinarse durante el proceso judicial.

Rog se declaró no culpable

Rog compareció ante un tribunal el martes, donde se declaró no culpable del cargo en su contra.

La mujer quedó en libertad después de pagar una fianza de $75,000 dólares.

El caso continúa bajo investigación.

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