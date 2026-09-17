Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 18 al 20 de septiembre

La cinta protagonizada por Ethan Hawke, ambientada en Oregón durante la Gran Depresión, en la que un padre viudo es separado injustamente de su hija y enviado a un brutal campo de trabajo: “The Weight”. La producción de Zach Cregger que reinventa la reconocida franquicia de criaturas mutantes con una historia completamente nueva: “Resident Evil”. La serie de HBO que sigue a Alex, una divorciada de 50 años que busca sexo y amor mientras cuida a sus padres enfermos y lidia con su hijo adulto que aún no ha madurado: “Youth”. Y el thriller psicológico ambientado en la década de 1970 que cuenta la estremecedora historia real de Fred Heckman (Jon Hamm): “American Hostage”.

The Weight

Oregón, año 1933, durante la Gran Depresión. Samuel Murphy (interpretado por Ethan Hawke, sin duda lo mejor de la película) es un padre viudo que es separado injustamente de su hija y enviado a un brutal campo de trabajo. En ese entorno extremo donde la supervivencia es un desafío constante, el alcaide Clancy (Russell Crowe) le hace una peligrosa propuesta. Murphy y un grupo de prisioneros deben transportar un cargamento de lingotes de oro a través de un entorno natural hostil y salvaje. A cambio de completar esta mortal misión de contrabando, se le promete la libertad anticipada. Esto pondrá a prueba su moralidad y su desesperado deseo de reunirse con su hija, mientras enfrentan amenazas externas y la codicia de otros. Estreno en cines.

Resident Evil

Austin Abrams protagoniza “Resident Evil” de Zach Cregger. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

Para los amantes de Resident Evil, la mente de Zach Cregger (“Weapons”, “Barbarian”) reinventa la franquicia con una historia completamente nueva. Esta “Resident Evil” sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero de productos médicos que tiene que entregar un paquete en un remoto hospital. Pronto se encuentra en medio de un caótico brote y se ve envuelto en una carrera por la supervivencia en la que se tiene que enfrentar a hordas de criaturas mutantes. Ya en cines.

Youth

“Youth”. Crédito: Colin Hutton / HBO | Cortesía

HBO estrena este domingo 20 de septiembre esta comedia original, creada y protagonizada por Sharon Horgan. La serie de 8 episodios sigue a Alex, una divorciada de 50 años que busca sexo y amor mientras cuida a sus padres enfermos y lidia con su hijo adulto que aún no ha madurado. Rupert Friend, Sharlene Whyte, Aran Murphy y Robbie Gee completan el reparto. Un nuevo episodio cada domingo en HBO y HBO Max hasta el capítulo final el 1 de noviembre.

American Hostage

“American Hostage”. Crédito: MGM+ | Cortesía

Basada en la primera temporada del pódcast guionizado homónimo, la serie de 8 episodios “American Hostage” es un thriller psicológico ambientado en la década de 1970 que cuenta la estremecedora historia real de Fred Heckman (Jon Hamm), un querido reportero de radio de Indianápolis que se ve involucrado en una crisis de vida o muerte cuando el secuestrador Tony Kiritsis (Giovanni Ribisi) exige ser entrevistado en su popular programa de noticias radiofónico. Estreno en la plataforma MGM+.

Best of the Best

Dos amigas de la infancia, Maya y Anjali, se incorporan al equipo de danza tipo Bollywood de UCLA con el objetivo de ganar el campeonato de Estados Unidos. Comedia ya disponible en Netflix.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 11 al 13 de septiembre

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 4 al 6 de septiembre

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 28 al 30 de agosto