Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 11 al 13 de septiembre

La cinta que marca el regreso de las hermanas Sally (Bullock) y Gillian Owens (Kidman), ahora para enfrentarse a la temible maldición ancestral que acecha el amor y amenaza con destruir a su familia: “Practical Magic 2”. El filme en el que Andrew Garfield interpreta a un campesino que, harto de excesivos impuestos y abusos, se convierte en el legendario líder de una feroz rebelión contra la tiranía del rey Ricardo II: “The Uprising”. La película sobre la hija de un poderoso empresario que ve cómo su perfecta vida en Nueva York se pone de cabeza cuando es secuestrada y liberada sin ninguna explicación, y su padre decide contratar al enigmático ‘Sebastián Moore’ como guardaespaldas: “Enfrentados: Marfil”. Y el documental que examina el caso de Dana Chandler, acusada de asesinar a su exesposo y a la novia de éste en 2002: “A Killer Story”.

Practical Magic 2

Han pasado tres décadas. Fue en 1998 cuando Sandra Bullock y Nicole Kidman sorprendieron con “Practical Magic”. Las hermanas Sally (Bullock) y Gillian Owens (Kidman) regresan ahora para enfrentarse de una vez por todas a la temible maldición ancestral que acecha el amor y amenaza con destruir a su familia. Basada en la novela “El libro de la magia” de Alice Hoffman, esta secuela reúne a tres generaciones de la dinastía Owens tras el resurgimiento de oscuros secretos y el despertar de peligrosas habilidades en la joven Kylie (Joey King). Para salvar a la nueva generación y poner fin al caos mágico, la familia deberá emprender un viaje lleno de travesuras, misterio y dilemas sobre el sacrificio y el amor verdadero. Bajo la dirección de Susanne Bier y con guion de Akiva Goldsman, Georgia Pritchett y Kelly Marcel, el filme reúne a las queridas tías interpretadas por Dianne Wiest y Stockard Channing, junto a un reparto coral que incluye a Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod. Ya en cines.

The Uprising

Andrew Garfield en “The Uprising”. Crédito: Focus Features | Cortesía

Inglaterra, siglo XIV. Andrew Garfield interpreta a un campesino que, harto de excesivos impuestos y abusos, se convierte en el legendario líder de una feroz rebelión contra la tiranía del rey Ricardo II. Mientras la guerra se extiende por todo el territorio, reúne un ejército del pueblo para enfrentarse al poder del rey en una lucha por la justicia y la supervivencia. Escrita y dirigida por Paul Greengrass, responsable de “Captain Phillips” y las películas de Jason Bourne. Estreno en cines.

Enfrentados: Marfil

“Enfrentados: Marfil”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

Marfil Cortés (Ester Expósito), la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York se pone de cabeza cuando es secuestrada y liberada sin ninguna explicación, y su padre decide contratar al enigmático Sebastián Moore (Hugo Diego García) como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos, entre ellos surge una irremediable atracción, aunque al principio choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él. Con guion de Mercedes Ron, en Prime Video.

A Killer Story

“A Killer Story”. Crédito: HBO | Cortesía

Este documental de tres partes que ahora estrena HBO examina el caso de Dana Chandler, acusada de asesinar a su exesposo y a la novia de éste en 2002. Ante la ausencia de pruebas forenses, el caso fue a juicio en tres complicados procesos. La serie desgrana una compleja historia de conflictos familiares, traición, mala conducta de la fiscalía y versiones enfrentadas. Más que un misterio sobre un asesinato, “A Killer Story” explora la obsesión por el true crime y los peligros de la certeza basada en prejuicios.

Go Team! (Gracias, equipo)

Netflix estrena esta comedia española que se centra en una empresa de quesos tradicional que pasa por un momento difícil. Los empleados acuden a un evento de team building en un pueblo, sin saber que les esperan recortes y mucho caos.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 4 al 6 de septiembre

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 28 al 30 de agosto

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 21 al 23 de agosto