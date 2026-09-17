Trump amenaza a la Unión Europea con imponerle más aranceles si acepta a Canadá como miembro especial

El presidente Donald Trump emitió una amenaza dirigida a la Unión Europea (UE) en caso de aceptar a Canadá como miembro especial.

Durante una rueda de prensa efectuada en Carolina del Norte, el magnate neoyorquino señaló que una eventual integración de su vecino del norte a la UE sería considerada por el gobierno estadounidense como un “acto hostil” frente al cual elevaría considerablemente los aranceles a las importaciones procedentes del Viejo Continente.

“Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial. Si la intención es buena, perfecto. Si es mala, impondremos aranceles muy elevados a Europa“, advirtió en respuesta a la posición asumida por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de abrirle la puerta a Canadá para concretar la posibilidad de convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE.

Ante el deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y el parlamento de Canadá, el primer ministro Mark Carney tocó a la puerta del Parlamento Europeo con el objetivo de lograr una mayor integración en comercio, defensa, minerales críticos, inteligencia artificial, energía, espacio, investigación y servicios financieros.

Dicho posicionamiento le resulta incómodo a la administración Trump, pues muchos productos estadounidenses en Canadá serían reemplazados por importaciones europeas y eventualmente la producción de este país cruzaría el Océano Atlántico para surtir a cualquiera de los 27 estados miembros de la UE.

Mark Carney, primer ministro canadiense, tocó a la puerta del Parlamento Europeo con el objetivo de lograr una mayor integración y cortar la dependencia que actualmente se tiene con EE.UU. (Crédito: Pascal Bastien / AP)

Aunque el estatus de “miembro asociado” no existe actualmente como categoría en los tratados de la UE, el proceso de negociación para crearlo podría avanzar rápidamente, pues existe la voluntad de buscar alternativas para ponerle fin a la dependencia que existía en el pasado con Estados Unidos y su cadena de suministro.

El recurrente señalamiento de Donald Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 resulta por demás incómodo para sus políticos y de ahí se desprende la idea de ir cortando la mayoría nexos con Estados Unidos al menos mientras el republicano de 80 años continúe al frente de la Casa Blanca.

“No buscamos el poder para dominar a otros. Al contrario, buscamos la resiliencia para que nadie pueda controlar nuestros mercados abiertos, menoscabar nuestra soberanía, amenazar nuestra integridad territorial ni socavar nuestras libertades, nuestras democracias ni nuestro estado de derecho”, señaló Carney a varios representantes de los medios informativos al salir de la cámara de Estrasburgo, Francia.

El siguiente paso en la agenda de Canadá se dará el 29 y 30 de octubre, cuando varios líderes de la UE acudan a la ciudad de Montreal para participar en una cumbre.

Sigue leyendo:

La Unión Europea dice que la asociación con Canadá “no va en contra de nadie” tras amenazas de Trump

Como la hostilidad de Trump está empujando a Canadá a acercarse a la Unión Europea

Von der Leyen ofrece a Canadá ser el primer “miembro asociado” de la Unión Europea