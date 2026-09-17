Un asesino serial de Oregon acusado de matar a 5 mujeres estaría vinculado a un sexto crimen

Un hombre de Oregon, sospechoso de ser un asesino en serie, es acusado del asesinato de una sexta mujer.

Este 16 de septiembre, el fiscal de distrito del condado de Multnomah, Nathan Vasquez, anunció en un comunicado de prensa que Jesse Calhoun, quien ya enfrenta cargos de asesinato en relación con la muerte de cinco mujeres del área de Portland, fue acusado de un cargo de asesinato en relación con una sexta muerte.

La sexta presunta víctima fue identificada como Elizabeth “Libby” Gibson. Su cuerpo no ha sido recuperado, pero los investigadores creen que falleció alrededor del 18 de noviembre de 2022.

Calhoun fue acusado por un gran jurado del condado de Multnomah de homicidio involuntario en primer grado por causar la muerte de forma ilegal e imprudente en circunstancias que demuestran una extrema indiferencia hacia el valor de la vida humana, el 15 de septiembre.

La familia de Gibson agradeció a las fuerzas del orden por su incansable labor y dedicación. “En este momento, nuestra familia solicita respetuosamente privacidad mientras asimilamos este doloroso suceso y continuamos honrando la memoria de Libby”, dijeron sus hermanas.

Según informó KPTV, una amiga la reportó como desaparecida en marzo de 2023.

Gibson es la sexta mujer que Calhoun está acusado de asesinar. Anteriormente, fue acusado de cargos relacionados con la muerte de cinco mujeres que, según las autoridades, fallecieron entre 2022 y 2023.

Ashley Real, de 22 años, fue presuntamente asesinada alrededor del 27 de marzo de 2023, según declaró la Fiscalía del Condado de Multnomah en un comunicado anterior.

Charity Lynn Perry, de 24 años, Bridget Leanne Webster, de 31, y Joanna Speaks, de 32, fueron encontradas sin vida en circunstancias sospechosas en 2023.

Además, Calhoun fue acusado de la muerte de Kristin Smith, a quien se le acusa de haber asesinado alrededor del 20 de noviembre de 2022, según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Multnomah.

Los cuerpos de las cinco mujeres fueron encontrados en zonas rurales y boscosas del noroeste de Oregon y el suroeste de Washington entre finales de 2022 y mediados de 2023, según KPTV.

Antes de que se descubrieran los cuerpos de las víctimas, Calhoun se declaró culpable de varios cargos derivados de un incidente ocurrido en 2019 en el que estranguló a un perro policía. Fue sentenciado a prisión por robo, agresión a un agente de seguridad pública e interferencia con un animal policial, según informó previamente People.

La exgobernadora de Oregon, Kate Brown, conmutó su sentencia en 2021 después de que se ofreciera como voluntario para ayudar a los bomberos que combatían los incendios forestales que asolaron el estado en 2020.

Calhoun ha estado bajo custodia policial en relación con la muerte de las cinco mujeres desde junio de 2024, según consta en los registros en línea consultados por People.

“No nos detendremos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que rinda cuentas y se haga justicia para cada una de estas víctimas. Seguimos comprometidos con estas familias el tiempo que sea necesario”, declaró Vásquez.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este u otros casos que puedan estar relacionados con Calhoun que se comunique con la policía de Portland a través de homicidetips@police.portlandoregon.gov.

Sigue leyendo:

– Presunto asesino serial de Oregon acusado de 4 crímenes enfrenta cargos por otro asesinato.

– Un asesino en serie condenado en EE.UU. confesó otro crimen cometido en 1965.