Mujer es arrestada en Minnesota y se vuelve viral por su parecido con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se convirtió inesperadamente en protagonista de una confusión en redes sociales, luego de que la fotografía policial de una mujer detenida en Minnesota sorprendiera por su enorme parecido con la cantante y actriz.

De acuerdo con reportes policiales, la mujer que protagoniza las imágenes se trata de Cyrena Anne Quast, quien fue detenida el pasado 30 de agosto en Monticello, Minnesota por presunto robo a una tienda departamental.

La denuncia, la cual fue verificada por TMZ, detalla que Quast habría sustraído dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas. En conjunto, ambas baterías contaban con un valor aproximado de $580 dólares.

Sin embargo, este no se trató de un hecho aislado, pues el empleado que hizo la llamada al 911 declaró a las autoridades que la mujer había cometido un robo similar al establecimiento días antes.

Pero, ¿cuál fue el detalle que colocó a Jennifer Lopez como el centro de esta conversación? Nada más ni nada menos que su gran parecido con la intérprete de “On the Floor” y “Let’s Get Loud”.

Y es que tras ser ingresada en la cárcel del condado de Wright, Quast posó para la fotografía policial que posteriormente se volvió viral en plataformas como Instagram, X y TikTok por sus rasgos parecidos a los de JLo.

“No es solo parecida, es su gemela”, “A mi no me engañan, esa es su gemela malvada”, “JLo acaba de encontrar a su nueva doble de acción”, “Probablemente es una hermana o prima perdida” y “Ella se parece más a Jenny que la propia Jenny”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

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