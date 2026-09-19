Aylín Mujica revela que depositará las cenizas de su hijo en un cementerio marino en Miami.

A dos meses del fallecimiento del hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, la actriz volvió a pisar suelo mexicano como parte de la gira de promoción de su puesta en escena “Las intocables”. Por primera vez desde la tragedia, la famosa habló con la prensa mexicana sobre su proceso de duelo y confesó qué pasará con las cenizas de su primogénito.

De acuerdo con el testimonio de la cubana, la pérdida de su hijo no solo ha sido difícil de procesar debido a lo inesperado del hecho, sino también por los obstáculos que trajo consigo el intento de repatriación de sus restos.

Aylín Mujica contó que Mauro sufrió un infarto, colapsó y tuvo un fallo de órganos producto de la neumonía que sufrió mientras se encontraba de viaje en Barbados, por lo que se tuvo que enfrentar a varios procesos legales que le permitieran devolver sus restos a Miami, Florida.

Una vez completado el proceso, Mauro fue cremado hace apenas unos días y su familia ya se prepara para dar el último adiós.

“A Mauro le encantaba el mar y el único cementerio bajo el agua que existe en el mundo es el panteón Neptuno. Está prohibido en Estados Unidos tirar las cenizas al mar, pero este sí es un cementerio bajo el mar donde tiene muchos elementos que le gustaban a Mauro, como el león, los extraterrestres y cosas que lo identifican a él”, comentó Mujica ante los medios de comunicación.

Según lo dicho por la artista, ya está todo listo para proceder con el acto simbólico con el que depositarán las cenizas de Mauro: “Vamos a hacer como una lámina y la vamos a poner en el fondo del mar con sus cenizas. Vamos a hacer como un pequeño monumento debajo del mar”, añadió.

Al ser cuestionada sobre cómo ha vivido este proceso, Mujica confesó que sus hijos, amigos y familiares han sido fundamentales para no derrumbarse: “He recibido ayuda, por supuesto, no, uno no se puede quedar solo en esto, tengo amigos maravillosos, tengo la mejor familia del mundo, mi familia de verdad que hoy justamente se cumplen dos meses que partió Mauro y mi familia se ha portado con una entereza“.

De este grupo de amigos destacó a una persona en particular: “Maribel Guardia, mi amiga hermosa que ha estado todo el tiempo apoyándome, me mandó con una persona que me ayudó muchísimo. También estuve hablando con una tanatóloga mexicana, amiga de un de mi mejor amiga”, finalizó.

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