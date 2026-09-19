Lady Gaga tuvo a su Rose, su primera hija, a través de un vientre de alquiler

La reconocida cantante y actriz estadounidense Lady Gaga dio la bienvenida a su primera hija, Rose Bean Polansky, junto a su prometido, el empresario Michael Polansky.

La primogénita de la pareja nació a través de un proceso de gestación subrogada (vientre de alquiler), según reportó el portal de entretenimiento TMZ.

El nacimiento de la bebé tuvo lugar el pasado 9 de junio a las 11:19 p. m. (hora del Pacífico) en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, California. El parto fue asistido por el reconocido obstetra y ginecólogo Robert Katz, célebre por haber atendido previamente a otras figuras del espectáculo, como a la cantante Ciara y al jugador de fútbol americano Russell Wilson durante el nacimiento de su hija Sienna.

Las especulaciones en torno a la maternidad de la intérprete de “Bad Romance” comenzaron a intensificarse desde el pasado 11 de septiembre, cuando diversos varias fotos publicadas por el medio Page Six mostraron a la artista cargando a la recién nacida.

A pesar de las fotos replicadas por otros medios como la revista People, la pareja se ha mantenido discreta y aún no ha emitido un comunicado formal sobre la llegada de su hija.

Lady Gaga y Michael Polansky hicieron pública su relación en el año 2020 y, desde entonces, han consolidado un vínculo estrecho.

Aunque la ganadora del Grammy y del Oscar había manifestado previamente sus deseos de formar una familia, su camino hacia la maternidad no ha estado exento de desafíos de salud. En ocasiones anteriores, la artista ha hablado abiertamente sobre sus padecimientos físicos, como en una entrevista concedida a Oprah Winfrey en 2020 donde expresó el dolor crónico con el que lidia diariamente a causa de la fibromialgia.

La llegada de Rose Bean marca una nueva etapa en la vida personal de la estrella pop, quien continúa combinando el éxito de su carrera en la música y el cine con este importante hito familiar.

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