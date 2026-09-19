Stephano Carrillo va por una nueva oportunidad en el Feyenoord
El delantero mexicano regresa a Feyenoord. Stephano Carrillo aún tiene un par de años de contrato. Tendrá que luchar por un puesto
El fútbol de Países Bajos ha sido un destino favorito entre los futbolistas mexicanos. El último gran fichaje que logró despuntar en la Eredivisie fue Santiago Giménez con el Feyenoord. En este mismo club, Stephano Carrillo tendrá un a nueva oportunidad para sobresalir.
Stephano Carrillo no ha tenido números muy destacados desde que llegó a Europa. El Feyenoord lo ha mantenido en sus categorías inferiores y, en la última temporada fue cedido al Dordrecht. Para esta nueva temporada, Carillo ha vuelto a Rotterdam.
En la temporada pasada con la camiseta del Dordrecht, Stephano Carrillo disputó 34 partidos. El delantero formado en Santos Laguna logró marcar 4 goles en poco más de 1,300 minutos dentro del campo.
No fueron números tan sobresalientes. No obstante, Stephano Carrillo es un jugador de 20 años que aún tiene mucho margen de mejora.
Oportunidades en el Feyenoord
Desde que llegó a Países Bajos (agosto de 2025), Stephano Carrillo ha ido alternando entre el primer equipo y el conjunto sub-21 del Feyenoord. Las oportunidades han sido escasas, pero esto podría cambiar.
En caso de que Stephano Carrillo inicie con el pide derecho su camino en las selecciones juveniles del club, el mexicano podría ser considerado al primer equipo. No está de más mencionar que el Feyenoord perdió en este mercado a Ayase Ueda, delantero que fue vendido al Lille a cambio de $15 millones de dólares.
El Feyenoord tendrá paciencia con Stephano Carrillo. El delantero mexicano firmó un contrato con el club hasta junio de 2029. En este sentido, Carrillo es una apuesta a futuro del club. Con 20 años, las oportunidades podrían llegarle con más frecuencia al atacante nacido en Gómez Palacio.
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