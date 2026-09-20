Abogados de Nick Reiner aseguran que no ha recibido nada del fideicomiso familiar

Los abogados de Nick Reiner presentaron nuevos documentos ante la justicia para exigir la liberación urgente de fondos de su fideicomiso familiar. El acusado del asesinato de sus padres —el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner— busca obtener los recursos necesarios para financiar su defensa penal y cubrir sus gastos básicos de manutención. Sin embargo, sus representantes legales denunció que el joven no ha recibido “ni cinco dólares” del fondo acumulado.

Reiner, de 32 años, permanece bajo custodia sin fianza desde diciembre de 2025 en el Centro de Detención Twin Towers de Los Ángeles. La falta de liquidez le impidió mantener al penalista Alan Jackson, un reconocido abogado que se retiró previamente del caso tras la suspensión de los pagos de sus honorarios.

El centro de la disputa legal gira en torno a la administración del Nick Reiner Children’s Trust Dated December 2, 1993, un fondo creado por sus padres y valuado en 1,6 millones de dólares. Los defensores de Reiner, Anita P. Wu y Geoffrey A. Neri, argumentan que a su cliente se le debían al menos 558.000 dólares desde septiembre de 2023, cuando cumplió 30 años y sus padres aún vivían, en conformidad con las cláusulas de distribución programada.

Por su parte, la administradora Jodi Pais Montgomery y el exfiduciario Paul R. Kanin congelaron las entregas amparándose en la ley del asesino (Slayer Statute) de California. Esta norma prohíbe que una persona sospechosa o convicta por la muerte de alguien reciba su patrimonio. La representación legal de Montgomery afirmó que autorizar un desembolso sería “irreversible” y que los activos deberían traspasarse a los hermanos del acusado, Jake y Romy Reiner.

No obstante, la defensa alegó que al menos 325.000 dólares provienen del patrimonio de su abuelo, Carl Reiner, fallecido en 2020, por lo que dicha norma no debería aplicarse a ese monto específico. La firma legal cuestionó además que los administradores hayan gastado más de 250.000 dólares en honorarios legales para defender su postura de bloqueo, suma que representa casi la mitad del dinero adeudado originalmente.

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