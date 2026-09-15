Fiscalía de Los Ángeles no pedirá la pena de muerte para Nick Reiner

La Fiscalía del Distrito de Los Ángeles anunció este martes que no solicitará la pena de muerte contra Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el cineasta y actor Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner.

Tras realizar una revisión exhaustiva de las pruebas y consultar con la familia de las víctimas, el ministerio público determinó que la pena máxima que buscará durante el juicio será la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El fiscal del distrito de la ciudad californiana, Nathan Hochman, explicó en una conferencia de prensa a las puertas del tribunal que la decisión se tomó tras evaluar minuciosamente tanto los factores agravantes como los atenuantes de la causa.

“Después de una revisión cuidadosa y exhaustiva de todos estos factores, la fiscalía del distrito no solicitará la pena de muerte en este caso”, declaró Hochman a los medios.

Aunque el fiscal no precisó el contenido exacto de las conversaciones con los allegados, sí destacó la trascendencia de su postura en la resolución final. “Hablamos con los hermanos de Nick Reiner y dejaron muy clara su postura. Tuvimos en cuenta sus opiniones a la hora de decidir finalmente no solicitar la pena de muerte”, subrayó Hochman.

Tanto Rob Reiner como su esposa eran reconocidos públicamente por su posicionamiento en contra de la pena capital.

El caso se remonta al 14 de diciembre de 2025, cuando una masajista que acudía a una cita programada en la residencia familiar de Brentwood no obtuvo respuesta al llamar a la puerta. Tras alertar a Romy Reiner, hija del matrimonio, esta acudió al inmueble y halló el cuerpo ensangrentado de su padre. Minutos después, los equipos de emergencia localizaron también el cadáver de su madre. Ambos habían sido apuñalados mortalmente.

Nick Reiner, de 33 años, fue detenido horas más tarde por agentes de policía en las inmediaciones de la Universidad del Sur de California. Imputado por un doble asesinato en primer grado con los agravantes de acecho o emboscada, el acusado se declaró no culpable.

Personas cercanas a la familia señalaron que el joven padecía problemas severos de adicción a las drogas y mantenía un comportamiento volátil con sus progenitores.

La decisión judicial se dio a conocer tan solo unas horas después de que la actriz Jamie Lee Curtis rindiera un emotivo homenaje póstumo a Rob Reiner durante la gala de entrega de los Premios Emmy.

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