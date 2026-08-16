Nick Reiner quedó sin acceso al fideicomiso familiar

En una nueva complicación para su situación judicial, Nick Reiner no podrá acceder al fondo fiduciario familiar de más de 1,5 millones de dólares para financiar su defensa penal.

Un tribunal de sucesiones del estado de California bloqueó la entrega del dinero a solicitud de los administradores del fideicomiso, quienes argumentaron la aplicación de la norma legal que impide a un acusado de homicidio beneficiarse de la herencia de sus víctimas.

Reiner, de 32 años, permanece recluido en el centro penitenciario Twin Towers de Los Ángeles acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus padres, el reconocido director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, ocurridas en diciembre de 2025 en su residencia del barrio de Brentwood.

El imputado había presentado una petición formal en junio alegando que la mitad del fondo, creado por sus padres en 1993, debió ser distribuida obligatoriamente al cumplir los 30 años, dos años antes del crimen. Con esos activos, Reiner buscaba costear honorarios legales, volver a contratar al abogado Penalista Alan Jackson —quien abandonó el caso a principios de año— y cubrir gastos personales básicos dentro de la prisión.

Sin embargo, la fiduciaria Jodi Pais Montgomery y su equipo legal se opusieron formalmente invocando la Sección 250 del Código de Sucesiones de California, conocida popularmente como la “ley del asesino”. Esta regulación establece que ninguna persona que haya causado intencionalmente la muerte de un constituyente puede recibir beneficios económicos de su patrimonio.

La representación legal de la fiduciaria advirtió además que liberar los fondos a esta altura representaría un paso irreversible, afectando los derechos de los otros dos hijos del matrimonio, Jake y Romy Reiner.

Por su parte, la defensa de Nick Reiner sostiene que la ley del asesino requiere una resolución formal de responsabilidad y no una simple imputación criminal, defendiendo el principio de presunción de inocencia del acusado. No obstante, en la jurisdicción de California, el tribunal de sucesiones conserva la facultad de negar el acceso a los fondos incluso si el acusado fuera absuelto en el fuero penal, siempre que determine responsabilidad bajo el estándar civil de preponderancia de la evidencia.

El proceso contra Nick Reiner se agravó recientemente tras la imputación por un gran jurado que añadió circunstancias agravantes de alevosía (“al acecho”) y uso de arma blanca. El juez del caso escuchará los alegatos finales sobre el fideicomiso este lunes, mientras la audiencia preliminar del juicio penal quedó fijada para el 15 de septiembre de 2026.

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