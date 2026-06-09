Nick Reiner reclama acceso a herencia de sus padres para pagar su defensa

Nick Reiner, de 32 años, presentó una petición formal ante un tribunal de Los Ángeles para exigir el acceso inmediato a un fondo fiduciario de más de 1.5 millones de dólares establecido por sus padres para pagar su defensa.

Reiner se encuentra tras las rejas sin derecho a fianza, acusado del doble homicidio en primer grado de su padre, el icónico director Rob Reiner, y su madre, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner.

Según los documentos legales obtenidos por la revista People, los abogados civiles de Reiner sostienen que el fideicomiso, creado en 1993, estipulaba instrucciones claras: debía recibir la mitad de los fondos al cumplir 30 años y el resto a los 35.

La defensa argumenta que el administrador actual del fondo está reteniendo el dinero de forma injustificada bajo excusas cambiantes sobre la competencia mental del acusado.

“A Nick le dolieron profundamente las muertes de sus padres, pero los hechos del crimen no están en juego en este litigio financiero”, señala la petición.

La defensa recalca que, como cualquier ciudadano, Reiner goza de la presunción de inocencia y tiene derecho a defenderse utilizando los recursos que legalmente le pertenecen.

El acusado necesita urgentemente el dinero para recontratar asesoría legal privada de alto perfil, tras haber quedado temporalmente bajo la representación de un defensor público por falta de fondos.

Asimismo, la solicitud detalla que requiere el capital para cubrir necesidades básicas en prisión, como productos de higiene y vestimenta.

La pareja fue hallada sin vida en su residencia de Brentwood en diciembre pasado. Mientras la fiscalía evalúa si solicitará la pena de muerte, Nick Reiner espera su audiencia preliminar programada para septiembre.

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