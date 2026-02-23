Nick Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres

En una jornada marcada por la tensión mediática, Nick Reiner, hijo del célebre director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, compareció este lunes ante un tribunal de Los Ángeles para declararse formalmente “no culpable” de los cargos de asesinato en primer grado que pesan en su contra.

El acusado, de 32 años, enfrenta dos cargos por la muerte de sus progenitores, cuyos cuerpos fueron hallados con múltiples heridas de arma blanca el pasado 14 de diciembre en su residencia de Brentwood.

Debido a que la fiscalía calificó el caso con “circunstancias especiales”, Nick podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, e incluso no se descarta la solicitud de la pena de muerte.

Durante la audiencia, Reiner se mostró con la cabeza rapada y vistiendo el uniforme color canela de la institución penitenciaria. Su intervención fue mínima; se limitó a renunciar a su derecho a un juicio rápido, una estrategia legal que permite a su defensa disponer de más tiempo para preparar el caso. La próxima comparecencia ha sido fijada para el 29 de abril.

El proceso ha sufrido retrasos significativos tras la renuncia de su anterior abogado, Alan Jackson. Actualmente, Reiner es representado por la abogada de oficio Kimberly Green, quien se espera que centre la defensa en el historial de salud mental del acusado.

Nick Reiner ha lidiado públicamente con adicciones y, según informes, fue diagnosticado con esquizofrenia hace años, recibiendo tratamiento psiquiátrico poco antes del trágico suceso.

La comunidad de Hollywood sigue conmocionada por la pérdida de Rob Reiner, director de clásicos como Cuando Harry encontró a Sally, y su esposa Michele. Mientras tanto, Nick permanece bajo custodia sin derecho a fianza a la espera de un juicio que promete profundizar en los límites de la responsabilidad penal y la salud mental.

