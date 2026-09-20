Acusan a un hombre de Washington DC de matar a golpes a un bebé y culpar a su hijo autista

Demetrius Beatty, de 40 años, fue acusado de matar a golpes a una bebé de 2 meses en Washington DC y de intentar responsabilizar por el ataque a su hijo de 6 años, un niño autista y no verbal, según documentos judiciales y las autoridades.

Beatty enfrenta cargos de homicidio en primer grado y crueldad contra menores en primer grado por la muerte de Khamyah Honesty, ocurrida el 16 de agosto en una vivienda de New Jersey Avenue.

De acuerdo con una declaración jurada de arresto, agentes de la policía llegaron al apartamento después de recibir una llamada de emergencia y encontraron a Beatty sosteniendo a la bebé, que estaba gravemente herida e inconsciente.

La niña presentaba múltiples fracturas, lesiones en la cabeza y un puente nasal “aplanado”. Las heridas contribuyeron a su muerte, ocurrida horas después.

Los fiscales sostienen que las lesiones eran demasiado graves para haber sido provocadas por un niño.

Beatty señaló a su hijo durante la llamada al 911

Según los documentos, Beatty habría intentado atribuir el ataque a su hijo antes incluso de que llegaran los agentes.

Durante la llamada al 911, dijo que su hijo autista había atacado a la bebé mientras ambos estaban solos en el apartamento. Sin embargo, las autoridades señalaron que proporcionó información incorrecta sobre el número de apartamento y sobre la edad del niño.

“Supongo que mi hijo autista llegó hasta la bebé de 2 meses y estaba peleando con ella”, dijo Beatty, según los documentos judiciales.

También afirmó que había salido al pasillo por unos momentos con los otros niños y que, al regresar, encontró a la bebé en el suelo.

El hombre aseguró a los agentes que escuchó un golpe y que posteriormente encontró a la niña boca abajo. Según su versión inicial, su hijo estaba junto a ella aplaudiendo y sonriendo.

Beatty también habría dicho a la policía que el niño tenía comportamientos negativos hacia sus hermanos porque creía que su padre quería más a los demás menores. Además, afirmó que el niño se golpeaba a sí mismo y que era “extremadamente fuerte”.

Los investigadores determinaron posteriormente que las lesiones sufridas por la bebé no eran compatibles con un ataque cometido por un niño de esa edad.

Los fiscales señalan los celos como posible motivo

Los fiscales sostienen que Beatty pudo haber atacado a Khamyah por resentimiento hacia la madre de la bebé.

Según las autoridades, Beatty habría reconocido ante los investigadores que estaba “amargado” y que no estaba feliz por el embarazo de las gemelas, pues sostenía que la madre de sus dos hijos había quedado embarazada durante una relación con otro hombre.

Beatty y la mujer ya no mantenían una relación sentimental, pero continuaban compartiendo responsabilidades relacionadas con los cinco niños, de acuerdo con los documentos.

La madre de las gemelas se encontraba haciendo compras cuando ocurrió el ataque.

Los investigadores también recogieron una declaración en la que la mujer dijo que Beatty le había advertido días antes que mataría a las gemelas si ella las dejaba a su cuidado para visitar al padre de las niñas, quien se encontraba encarcelado.

Según su testimonio, Beatty le habría dicho: “Si dejas a esas perras aquí, esas perras van a estar muertas”.

Después de regresar de la tienda y enterarse de la muerte de su hija, la mujer recordó la amenaza ante los investigadores.

La bebé ya había sufrido otra lesión grave

Los documentos señalan que Khamyah había sufrido otra lesión grave apenas unas semanas antes de morir.

En ese incidente, la bebé habría caído aproximadamente 75 pies por una escalera mecánica después de deslizarse de un asiento para automóvil.

Las autoridades indicaron que la madre habría intentado restarle importancia a lo ocurrido.

Los investigadores también sostienen que Beatty encerraba a las gemelas en un armario cuando lloraban o cuando, según él, olían mal.

Los otros cuatro niños que estaban bajo el cuidado de los adultos también presentaban señales de negligencia y lesiones que llamaron la atención de los investigadores.

Después de la muerte de Khamyah, los menores sobrevivientes fueron retirados de la vivienda por los servicios sociales.

Las autoridades describieron condiciones de abandono

Los investigadores describieron la vivienda como sucia y en condiciones deplorables. Según los documentos judiciales, había medicamentos y marihuana al alcance de los menores.

Beatty también habría reconocido que consumió fentanilo días antes de la muerte de la bebé.

Las autoridades señalaron además que un familiar del padre de las gemelas llevaba aproximadamente dos meses intentando que la agencia de Servicios para Niños y Familias de la ciudad verificara el bienestar de los menores debido a sus preocupaciones por la seguridad de los niños.

El caso salió a la luz después de que la policía acudiera al apartamento el 16 de agosto y encontrara a la bebé gravemente lesionada.

Khamyah murió horas después como consecuencia de las heridas.

Beatty permanece detenido sin derecho a fianza

Beatty fue acusado formalmente de homicidio en primer grado y crueldad contra menores en primer grado.

Un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

El acusado deberá regresar a la corte federal el 28 de septiembre.

Las acusaciones forman parte del proceso penal y deberán ser demostradas ante un tribunal. Beatty se presume inocente mientras no exista una declaración de culpabilidad o una condena.

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