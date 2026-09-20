Acusan a una madre y su pareja de matar de hambre a su hijo discapacitado en Nueva York

Una madre y su pareja fueron acusados de asesinato en segundo grado por la muerte de un hombre de 33 años con discapacidad del desarrollo, quien fue encontrado severamente desnutrido y, según la policía, había sido mantenido esposado dentro de un apartamento en Rochester, Nueva York.

Andrea Livers, de 58 años, y Lancysa Harris, su pareja, fueron arrestados en febrero después de que las autoridades encontraran muerto a Timothy Green en el apartamento del condado de Monroe donde vivía con ellos, informó el Departamento de Policía de Rochester.

Green pesaba apenas 88 libras al momento de ser encontrado. Su peso habitual habría sido de aproximadamente 130 libras, según el capitán policial Frank Umbrino.

Los primeros agentes que llegaron a la vivienda encontraron al hombre desnudo, con moretones por todo el cuerpo y lesiones en las muñecas y los tobillos.

La policía sostiene que Green habría permanecido retenido durante meses y que Livers y Harris utilizaron sus beneficios de asistencia mientras lo privaban de alimentos.

La pareja enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, secuestro y poner en peligro el bienestar de una persona incompetente o con discapacidad física.

La policía encontró a Green con múltiples lesiones

Durante una conferencia de prensa, Umbrino describió la escena como “no solo perturbadora, sino desgarradora”.

El capitán explicó que Green presentaba múltiples moretones y que su estado físico indicaba que habría sufrido una pérdida considerable de peso durante los meses previos a su muerte.

“Cuando encontramos a Timothy, pesaba 88 libras; su peso normal probablemente rondaba las 130 libras”, señaló Umbrino.

Los detectives de homicidios que registraron el apartamento encontraron esposas, barras y pesas, además de una cantidad considerada excesiva de productos de limpieza.

Los investigadores, sin embargo, no encontraron ropa ni pertenencias personales de Green en la vivienda, pese a que el hombre residía allí.

Posteriormente, imágenes de video obtenidas para el caso y presentadas en documentos judiciales respaldaron, según la policía, que Green había sido retenido con esposas.

“Cómo murió Timothy es algo más allá de perturbador, repugnante e incomprensible para cualquier persona normal”, declaró Umbrino.

La familia perdió contacto con Green durante meses

Green nació en Tuscaloosa, Alabama, donde vivió con su padre y fue diagnosticado con una discapacidad del desarrollo.

De acuerdo con funcionarios policiales, podía encargarse físicamente de algunas actividades por sí mismo, pero necesitaba ayuda para tareas cotidianas más complejas.

En 2023 se mudó a Rochester después de la muerte de su padre para reencontrarse con Livers, su madre biológica.

Livers había perdido la custodia de Green cuando él era niño debido a acusaciones de abuso físico, según la información proporcionada por las autoridades.

La familia expresó posteriormente sus preocupaciones sobre el traslado del hombre a Rochester.

Marbrey Green, madrastra de Timothy, dijo a WHAM ABC 13 que sus familiares comenzaron a tener dificultades para comunicarse con él en septiembre del año pasado.

No volvieron a tener noticias suyas hasta diciembre.

“Podíamos notar que algo estaba mal después de nuestra conversación con él en ese momento, pero no sabíamos que la situación era tan grave”, relató.

Marbrey describió a su hijastro como una persona conocida y querida por la comunidad.

“No puedes describirlo en una sola palabra. Junior era amigable. Se llevaba bien con todos. Todos en la comunidad conocían a Junior”, afirmó.

La policía dice que utilizaron los beneficios de Green

Mientras Green vivía con su madre, Livers se convirtió en la persona designada para recibir y administrar sus beneficios de asistencia.

Los investigadores sostienen que el hombre dejó de acudir a sus citas médicas mientras Livers y Harris utilizaban sus beneficios para sí mismos.

También acusan a la pareja de negarse a proporcionarle suficiente alimento.

Los detectives revisaron imágenes de vigilancia correspondientes a los 45 días anteriores a la muerte de Green y, según Umbrino, nunca observaron al hombre salir del apartamento.

“Las únicas personas que entraban y salían eran su madre y su padrastro”, afirmó el capitán durante la conferencia de prensa.

Las autoridades también encontraron evidencia que, según la investigación, indica que Green permaneció aislado dentro de la vivienda durante un periodo prolongado.

La muerte fue declarada un homicidio

La Oficina del Médico Forense del condado de Monroe determinó en julio que la muerte de Green fue un homicidio.

La evidencia recopilada durante la investigación incluye imágenes de teléfonos celulares que, de acuerdo con la policía, confirmaron que el hombre estaba sujeto con esposas.

Livers y Harris fueron procesados judicialmente el miércoles y permanecen vinculados al caso por los cargos de asesinato en segundo grado, secuestro y poner en peligro el bienestar de una persona incompetente o con discapacidad física.

Ambos tienen programada una nueva comparecencia ante el tribunal el 23 de septiembre.

Hasta el momento no está claro si Livers y Harris cuentan con abogados que puedan pronunciarse públicamente en su nombre.

La investigación continúa mientras las autoridades avanzan con el proceso judicial relacionado con la muerte de Timothy Green.

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