Escalofriante lesión de Jayden Daniels le cobra factura a los Commanders contra los Cowboys

Los Dallas Cowboys aprovecharon la lesión de Jayden Daniels para imponerse 37-20 a los Washington Commanders este domingo, en un partido que quedó marcado por la salida del quarterback local tras sufrir una luxación en el codo izquierdo.

Daniels se lastimó al final del segundo cuarto, cuando perdió el equilibrio después de resbalar y apoyó uno de sus brazos sobre el terreno de juego. El movimiento provocó una evidente lesión en el codo y el quarterback tuvo que abandonar el campo en camilla.

El golpe tuvo un impacto mayor porque se trató del mismo codo que Daniels se había fracturado el año pasado.

TOM BRADY ON LIVE TELEVISION REACTING TO THE SIGNIFICANT ARM INJURY FOR JAYDEN DANIELS.



“OH, SHIT.”



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Jayden Daniels deja el partido en el segundo cuarto

Hasta el momento de la lesión, Jayden Daniels había completado 11 de 17 pases para 96 yardas y un touchdown.

Su salida obligó a los Commanders a recurrir a Marcus Mariota, quien terminó con 111 yardas por aire en 11 completos de 16 intentos y un pase de anotación.

QB Jayden Daniels (left elbow) has been ruled out — Washington Commanders (@Commanders) September 20, 2026

Washington consiguió mantener la producción ofensiva durante algunos pasajes del encuentro, pero la ausencia de su quarterback titular terminó siendo un factor importante ante unos Cowboys que encontraron espacios para controlar el marcador.

Dak Prescott lidera la victoria de Dallas

Mientras Washington tuvo que modificar su plan tras la lesión de Daniels, Dak Prescott protagonizó una de sus mejores actuaciones de la jornada.

El quarterback de los Cowboys completó 26 de 31 envíos para 279 yardas y lanzó cuatro pases de touchdown, cifras que le permitieron dirigir con autoridad la ofensiva de Dallas.

El triunfo también representó una respuesta para los Cowboys después de comenzar la temporada con una derrota frente a los New York Giants.

Dallas aprovechó la segunda mitad para ampliar la ventaja y terminó imponiéndose por 37-20.

Seattle domina a Arizona y San Francisco mantiene el paso perfecto

En otro de los partidos del segundo turno dominical, los Seattle Seahawks consiguieron una contundente victoria como visitantes al derrotar 31-7 a los Arizona Cardinals.

El quarterback Drew Lock lanzó para 235 yardas y consiguió tres pases de touchdown para encabezar el triunfo de Seattle.

Los Las Vegas Raiders también consiguieron una victoria como visitantes. Con Kirk Cousins nuevamente como titular y el novato Fernando Mendoza en la banca, Las Vegas derrotó 26-14 a Los Ángeles.

Cousins respondió con tres pases de anotación para conducir la ofensiva de los Raiders.

Por su parte, los San Francisco 49ers mantuvieron su paso perfecto al conseguir su segunda victoria de la temporada, esta vez con un contundente 35-13 sobre los Miami Dolphins en el Levi’s Stadium.

Brock Purdy lanzó dos pases de touchdown y consiguió otro por tierra, mientras que George Kittle, de regreso después de recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles, también consiguió una anotación.

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