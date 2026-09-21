¿Cómo fue el homenaje a Hayden Panettiere en Malibú?

A un mes de la trágica partida de Hayden Panettiere, amigos cercanos, familiares y colegas del mundo del entretenimiento se reunieron el sábado en Malibú, California, para rendir un homenaje a la recordada actriz, quien falleció el 16 de agosto a los 36 años.

La ceremonia conmemorativa, realizada en una iglesia de la localidad costera, estuvo marcada por instantes de profunda emotividad. Antes de dar inicio al servicio, los asistentes presenciaron la liberación de palomas en el exterior del templo, un gesto simbólico que dio paso a una jornada dedicada al recuerdo y al afecto hacia la artista.

Entre las personalidades que asistieron destacan Connie Britton, Ruby Rose, Charles Esten, Evan Ross y Paris Hilton, según informaron reportes de TMZ.

Durante el acto, Britton y Esten —quienes compartieron reparto con Panettiere en la serie “Nashville”— ofrecieron sentidos discursos de despedida. En un tributo especialmente conovedor, Esten interpretó una de las canciones que la actriz popularizó durante su papel como Juliette Barnes en dicha producción televisiva.

A la cita asistió el padre de la intérprete, Alan “Skip” Panettiere, quien pocas semanas atrás había expresado públicamente el dolor de la familia mediante un comunicado donde destacó el talento, el cariño y la alegría que su hija aportó a su entorno y a su público. Por el contrario, trascendió que su madre, Lesley Vogel, su pareja intermitente Brian Hickerson y el hermano de este no estuvieron invitados al evento.

El homenaje cobra un matiz aún más sombrío al recordar que Panettiere ya había atravesado un duro golpe personal tras la pérdida de su hermano menor, Jansen Panettiere, fallecido en 2023 por complicaciones cardíacas no diagnosticadas, un hecho que la propia actriz describió en su momento como la pérdida de una parte de su alma.

Actualmente, las circunstancias exactas rodeando el fallecimiento de la actriz continúan bajo investigación por parte de las autoridades de Carolina del Sur. Aunque la autopsia preliminar descartó signos de traumatismo tras ser hallada en paro cardíaco, representantes de la artista confirmaron que la investigación sigue abierta a la espera de respuestas definitivas.

Panettiere dejó una hija de 11 años, Kaya, nacida de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.

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