Argentina se muestra optimista para lograr la renovación de Scaloni como entrenador

Lionel Scaloni habría dado una señal favorable sobre su continuidad al frente de la Selección Argentina, en momentos en que la AFA busca definir el futuro del entrenador después del Mundial 2026. El técnico, que permanece en Argentina desde hace varios días, tiene contrato vigente hasta diciembre y todavía no alcanzó un acuerdo para extenderlo.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Yarroch, de Infobae. Según su reporte, Scaloni se mostró abierto a avanzar en una negociación que hasta hace poco no parecía sencilla. La AFA, presidida por Claudio Tapia, ya presentó dos propuestas al entrenador, cuya representación está a cargo de Matías Aldao.

El escenario se conoce antes de la primera ventana internacional de Argentina posterior a la Copa del Mundo. La Albiceleste enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y a Benín el 6 de octubre, también en el estadio de River Plate.

La convocatoria de 37 futbolistas también ofrece señales sobre la planificación de los próximos años. Scaloni incluyó a varios jugadores jóvenes que estuvieron en la disputa por integrar el plantel mundialista o que podrían comenzar a tener minutos con la selección absoluta, dentro de una preparación que apunta hacia la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

??? Argentina Federation offers new long term deal to Lionel Scaloni until July 2030.



Federation open to extending until Copa América 2028 plus option until World Cup 2030, as @okdobleamarilla reports.



Final decision and green light up to Scaloni. pic.twitter.com/Bv3HCvgZSD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2026

Una convocatoria que también define parte del futuro

La renovación del entrenador no es el único asunto que empieza a tomar forma durante esta concentración. El partido contra Benín tendrá un carácter especial porque marcará la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi de la selección argentina. Ambos fueron citados exclusivamente para ese encuentro, al igual que Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso.

La presencia de De Paul y Lo Celso en ese partido deja abierta la cuestión sobre su continuidad después de esta ventana internacional. El resto de la convocatoria incorpora distintas generaciones y también permite observar qué futbolistas podrían formar parte del próximo ciclo.

Cuatro jugadores que estuvieron en el Mundial no aparecen entre los convocados: Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nahuel Molina. Paredes y Molina deben cumplir suspensiones de 10 y siete partidos, respectivamente, por los incidentes registrados durante la final del Mundial. Los próximos amistosos fueron considerados por FIFA como encuentros de categoría A, por lo que podrán comenzar a cumplir esas sanciones.

También fueron incluidos futbolistas que habían formado parte de la prelista para la Copa del Mundo de 2026, pero finalmente no viajaron a Estados Unidos, México y Canadá. En ese grupo están Juan Foyth, Agustín Giay, Santiago Castro, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, Equi Fernández y Leonardo Balerdi, quien sí había integrado la lista definitiva de 26 jugadores antes de quedar fuera por lesión.

Román Vega, Tobías Andrada, Leonel Flores y Valentín Gómez, en cambio, recibieron su primera convocatoria.

Una eventual continuidad de Scaloni significaría el inicio de su tercer ciclo mundialista. El entrenador conquistó el Mundial de Qatar 2022 y condujo a Argentina hasta la final de 2026.

El cuerpo técnico, de todos modos, podría sufrir una modificación importante. Walter Samuel, actual ayudante de campo y encargado de trabajar especialmente la pelota parada, aparece como posible entrenador principal, por lo que tendría que dejar su función dentro del equipo de Scaloni. Diego Placente, actual orientador de las selecciones juveniles, surge como el principal candidato para ocupar ese lugar.

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