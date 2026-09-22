El Real Madrid y Javier Tebas vuelven a enfrentarse públicamente

La relación entre el Real Madrid y Javier Tebas volvió a quedar expuesta después de que el club solicitara públicamente un cambio en la presidencia de LaLiga. La institución madridista cuestionó las recientes declaraciones del dirigente y consideró que su actuación frente al equipo blanco dejó de responder a la neutralidad que, según su postura, debe mantener quien representa a todos los clubes de la competición.

El pronunciamiento llegó después de una publicación de Tebas en su cuenta personal de la red social X. El presidente de LaLiga respondió a un artículo de El Debate en el que se abordaban las actuaciones arbitrales y su supuesto perjuicio para el Real Madrid.

Tebas rechazó la idea de que los colegiados actúen contra el conjunto blanco. “Ya empiezan los portaCOCes [sic] y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta”, escribió.

En el mismo mensaje, el dirigente cuestionó la interpretación de que los árbitros puedan perjudicar “al negocio que les da de comer”. “¿Qué está pidiendo exactamente? ¿Que se arbitre según la facturación, las audiencias o el escudo? Menuda manera de entender la igualdad en la competición”, añadió.

Tebas también sostuvo que el Real Madrid es una institución importante para LaLiga, aunque rechazó que la competición dependa exclusivamente de su presencia. “La competición no es propiedad de nadie”, afirmó, antes de calificar de infundada la idea de una conspiración arbitral contra el equipo madrileño.

El club exige neutralidad mientras el fútbol español debate el arbitraje

La respuesta del Real Madrid llegó mediante un comunicado en el que acusó a Tebas de utilizar sus canales personales y su posición institucional para desacreditar al club. La entidad consideró especialmente cuestionable que el presidente de LaLiga interviniera sobre asuntos relacionados con su estrategia deportiva.

“Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid”, señaló el equipo blanco.

El Madrid también cuestionó el contexto en el que Tebas difundió sus críticas. “Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición”, añadió.

Sobre la publicación relacionada con El Debate, el club afirmó: “Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable”.

El comunicado concluyó con una petición directa de relevo en la dirección de LaLiga. “A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. El presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección”.

La disputa se produce en un contexto de debate sobre el arbitraje español. Dos días después de las críticas de Jose Mourinho tras la derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, reunió a cerca de 50 entrenadores de Primera y Segunda División en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Durante el encuentro, al que asistieron técnicos como Hansi Flick y Diego Pablo Simeone, pero no Mourinho, Louzán pidió una relación más cercana entre los entrenadores y los árbitros. “El papel del entrenador es difícil pero es más difícil aún el papel del árbitro. Ellos tienen razones para pedir más empatía, y que se expliquen las cosas con más naturalidad. Somos compañeros, somos deportistas y creo que tenemos un panel de árbitros en España realmente bueno. Tenemos capacidad autocrítica pero entre todos es importante reflexionar para avanzar juntos”, afirmó.

La reunión también contó con la participación de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Según la RFEF, el diálogo se desarrolló durante varias horas, con un enfoque constructivo y multidisciplinario.

“Os pido que vayamos de la mano con el colectivo arbitral, trabajar y empatizar. Esta Federación se ha abierto al mundo, analiza y reconoce sus errores, es exigente consigo misma y con sus colectivos, igual con los árbitros y árbitras del fútbol profesional. Es importante escuchar vuestras aportaciones en este debate, con opiniones críticas que son necesarias”, expresó Louzán.

El dirigente federativo cerró el encuentro con un llamado a trabajar de manera conjunta para mejorar el fútbol español y afrontar la temporada con el objetivo de mantener su posición internacional.

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