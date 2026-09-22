Hermano del alcalde asesinado Carlos Manzo es acusado de delincuencia organizada

El regidor del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con medios como La Jornada, De la Cruz Saucedo acusa a Manzo Rodríguez de una presunta relación con el delito de delincuencia organizada y solicitó a las autoridades federales investigar una serie de hechos que, según su denuncia, estarían relacionados con material audiovisual difundido recientemente.

El regidor sostuvo que los videos, que ya circulaban desde 2015 y volvieron a cobrar notoriedad recientemente, muestran presuntamente a Juan Daniel Manzo acompañado de varias personas a las que identifica como integrantes de Los Caballeros Templarios.

Según el señalamiento de De la Cruz Saucedo, en esas imágenes se estaría planeando un atentado contra Ramón Hernández Orozco, quien entonces era candidato del PRI a la presidencia municipal de Uruapan.

?Denuncian ante la FGR a hermano de Carlos Manzo por presunta delincuencia organizada



El regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por la probable comisión del delito de delincuencia organizada? — Azucena Uresti (@azucenau) September 21, 2026

La denuncia plantea que la autoridad federal recabe la documentación relacionada con una investigación previa, someta los videos a los peritajes correspondientes y consulte información de las instituciones de seguridad para determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades.

Vincula el caso con el homicidio de Carlos Manzo

Víctor Hugo de la Cruz también relacionó su denuncia con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un ataque armado en Uruapan. El propio regidor resultó herido durante ese hecho.

De la Cruz Saucedo afirmó que, por su condición de víctima dentro de la investigación del homicidio, considera necesaria la intervención de autoridades federales.

Asimismo, acusó a Juan Daniel Manzo de utilizar presuntamente su cargo para desviar la investigación sobre la muerte de su hermano.

Hasta el momento, la FGR no ha informado si se determinó responsabilidad penal de Juan Daniel Manzo Rodríguez o si existe una resolución judicial derivada de estos señalamientos.

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