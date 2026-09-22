Luis Miguel confirma su regreso a los escenarios: esto se sabe de su gira en 2027.

Excelentes noticias para los fanáticos de Luis Miguel: la pausa musical que protagonizó durante los últimos dos años llegará a su fin en 2027. Y es que el denominado ‘Sol de México’ confirmó su regreso a los escenarios con una gira que dará inicio más pronto de que crees.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el intérprete de “La Bikina” y “La Incondicional” compartió una imagen que dio a conocer la noticia y causó revuelo inmediato entre los internautas.

“Luis Miguel Tour 2027”, se escribió junto a la imagen del artista, desatando una ola de especulaciones sobre cuáles serán los destinos que incluirá la gira.

Pese a que los detalles sobre las ciudades y fechas en las que se desarrollará la gira aún permanecen desconocidos para el público, la expectativa sobre el regreso a los escenarios de Luis Miguel se mantiene más fuerte que nunca.

“No me mientas Micky”, “Que alegría más grande para mi vida”, “La mejor noticia, gracias ídolo del alma”, “Gracias por alegrar mi día”, “La noticia más esperada”, “Emoción total”, “Yo no me lo puedo perder” y “Que ganas de volverte a ver”, son algunas de las reacciones que se generaron en la red.

Luis Miguel, un regreso muy esperado

El anuncio del ‘Sol de México’ llega a casi dos años de su última presentación, misma que tuvo lugar en el Campo Argentino de Polo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2024. El show formó parte de su exitoso Luis Miguel Tour 2023-2024, bajo el lema “¡Todo termina donde comenzó!”.

En ese entonces, el aclamado artista realizó 192 conciertos en países como México, Argentina, España, Chile y Estados Unidos, reuniendo a más de 3.1 millones de espectadores que corearon al unísono sus más grandes éxitos.

Mientras tanto, se espera que Luis Miguel y su equipo pronto revelen más detalles sobre el “Luis Miguel Tour 2027”, incluida la posible fecha de inicio y las ciudades confirmadas para su primera etapa.

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