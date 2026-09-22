Se reveló la causa de muerte de Hayden Panettiere

La causa de muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue revelada de manera oficial. De acuerdo con el informe dictaminado por la Oficina del Forense del Condado de Greenville, la actriz de 36 años falleció debido a los efectos tóxicos derivados de una combinación de fentanilo y otras cuatro sustancias químicas.

Las autoridades precisaron que el deceso fue catalogado como un hecho estrictamente accidental, descartando cualquier indicio de violencia, trauma previo o circunstancia sospechosa.

En el reporte toxicológico detallado se identificó la presencia de fentanilo —un potente opioide sintético—, 4-ANPP (un precursor químico utilizado en la fabricación ilegal de fentanilo), alprazolam (comercializado bajo el nombre de Xanax), metocarbamol (un relajante muscular) y quetiapina (un fármaco antipsicótico).

El trágico suceso ocurrió el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, lugar donde la actriz se hospedaba de forma temporal. A las 1:51 pm, las autoridades recibieron un reporte de emergencia al 911 alertando sobre un posible paro cardíaco, llamado realizado por un conocido de la actriz.

Al llegar al inmueble, los primeros paramédicos encontraron a Panettiere inconsciente. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar ejecutadas por el personal médico en la escena, la actriz fue declarada muerta a las 2:32 pm, solo 41 minutos después de haberse recibido la solicitud de auxilio.

La trayectoria de Hayden Panettiere en la industria del entretenimiento comenzó a una edad muy temprana. Tras participar a los cinco años en telenovelas como “One Life to Live”, alcanzó el reconocimiento con el drama deportivo “Remember the Titans” (2000) y, de forma masiva, con la célebre serie de televisión “Heroes”, donde interpretó a la icónica animadora Claire Bennet.

Posteriormente, protagonizó el drama musical “Nashville”, interpretación que le valió dos nominaciones a los Premios Globo de Oro, además de su destacado paso por la franquicia cinematográfica “Scream”.

Apenas unos meses antes de su muerte, en mayo de este mismo año, Panettiere había publicado sus memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning”, un libro autobiográfico en el que abordó abiertamente su lucha contra el abuso de sustancias.

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