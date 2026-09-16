La DEA allanó la casa de Hayden Panettiere en Los Ángeles tras su muerte

Agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) allanó la vivienda de la actriz Hayden Panettiere en Los Ángeles, tras su reciente fallecimiento ocurrido a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con TMZ, el operativo, que tuvo lugar el pasado 25 de agosto, se llevó a cabo al amparo de una orden judicial con el objetivo de recabar evidencias relacionadas con la posible circulación de narcóticos ilegales.

Aunque el procedimiento de la agencia federal fue revelado recientemente por medios estadounidenses, las autoridades federales y los allegados a la actriz han guardado reserva y no han emitido declaraciones oficiales respecto a los hallazgos o el estado del caso.

La artista fue encontrada inconsciente la tarde del domingo 16 de agosto en una residencia de Greenville. Pese a la pronta llegada de los equipos de auxilio, los paramédicos la declararon muerta en el lugar pocos minutos después.

Si bien las investiagciones preliminares de la policía local no mostraron indicios inmediatos de un hecho delictivo ni de intervención de terceros, en las comunicaciones de emergencia del suceso se hizo mención a un posible paro cardíaco relacionado con una sobredosis.

En el sitio del fallecimiento se hallaban su pareja, Brian Hickerson, y su hermano Zach. Según los reportes policiales, Hickerson facilitó a las autoridades una bolsa con medicamentos que la actriz consumía. De igual forma, en el inmueble se ubicó Narcan, un fármaco utilizado habitualmente para revertir los efectos de sobredosis por opioides. Por su parte, la oficina forense del condado concluyó la autopsia descartando signos de traumatismo físico.

Panettiere, recordada por sus papeles protagónicos en series como “Heroes” y “Nashville”, había hablado abiertamente a lo largo de su carrera sobre sus batallas personales contra la adicción al alcohol y otras sustancias. Las investigaciones de las autoridades federales continúan en curso para esclarecer la procedencia de las sustancias vinculadas al caso.

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