Alan Tacher protagoniza emotiva interacción con Tom Cruise en la premiere de “Digger”

Londres se iluminó con el desfile de estrellas que se dieron cita en la premiere de “Digger”, la nueva cinta dirigida por Alejandro G. Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise. Para cubrir este importante acontecimiento, el conductor mexicano Alan Tacher viajó hasta el Reino Unido, sin imaginar que, tan solo unas horas después, viviría un momento muy especial junto a la estrella de Hollywood.

Y es que durante su entrevista con el actor de historias como “Misión Imposible” y “Top Gun”, este hizo mención del gran profesionalismo de Hannah, hija del presentador con la que colaboró para este nuevo proyecto en pantalla grande.

“Mira, mira ¿tú sabes que él es el padre de Hannah?”, le preguntó Alejandro González Iñárritu a Tom Cruise, mientras eran entrevistados por el presentador de “Despierta América”.

“¿Me estás bromeando? No puede ser”, dijo el famoso de 64 años con una sonrisa en el rostro mientras le daba la mano al mexicano. Posteriormente, Tom Cruise se dio a la tarea de elogiar el trabajo de Hannah Tacher, de 26 años, quien se encontraba en la misma alfombra roja.

“Ella es maravillosa, se lo merece. Ella es increíble. Les sigo diciendo, es como si este grupo hubiera trabajado tan duro… Un talento impresionante, ¿sabes? Tiene un estilo increíble. Felicitaciones, de verdad”, mencionó el ganador del Oscar Honorífico.

Visiblemente conmovido, Alan Tacher agradeció las palabras del artista: “¿Sabes? Viniendo de ti es la mejor reseña que he recibido en mi vida, en mi vida”, señaló.

El momento quedó inmortalizado a través de las redes sociales del mexicano, quien recibió decenas de felicitaciones por parte del público y de sus seres queridos, incluyendo a Cristy Bernal, su esposa. “Qué orgullosa estoy de los dos. Hannitah cosechando una flor de todo este esfuerzo que has hecho estos meses. Wow y al papá orgulloso (buen trabajo papá)”, comentó.

De acuerdo con declaraciones previas del conductor, Hannah Tacher estudió Periodismo en la Universidad del Sur de California y forma parte del equipo de trabajo de “Digger”, lo que la llevó a colaborar de cerca con Alejandro González Iñárritu y, por ende, con Tom Cruise.

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