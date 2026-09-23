El asesino de Delphi apela su condena de 130 años y alega que la psicosis lo llevó a confesar el crimen de dos niñas

El hombre que cumple una condena de 130 años de prisión por el asesinato de dos adolescentes cerca de una ruta de senderismo en Delphi, Indiana, en febrero de 2017, ha apelado su sentencia.

Sus abogados argumentaron esta semana ante el tribunal que sufrió psicosis en prisión, lo que supuestamente lo llevó a confesar los asesinatos.

Richard Allen recibió la pena máxima posible después de que un jurado lo declarara culpable en noviembre de 2024 del asesinato de Liberty “Libby” German, de 14 años, y Abigail “Abby” Williams, de 13. El caso se conoció como los “Asesinatos de Delphi”.

Allen fue arrestado cinco años después de que las dos mejores amigas fueran encontradas muertas cerca de la orilla de un arroyo, con las gargantas cortadas y una bala sin disparar del calibre 40 entre ellas, según informó previamente la revista People.

Las chicas habían sido dejadas para pasar un día de senderismo en el puente Monon High Bridge en Delphi. Fueron reportadas como desaparecidas después de no presentarse en el punto de encuentro acordado, donde se esperaba que las recogieran sus familiares.

Posteriormente, tras una nueva pista, las autoridades cotejaron un arma encontrada en la casa de Allen en Delphi con la bala hallada en la escena del crimen.

Los fiscales afirmaron que Allen confesó los asesinatos a los investigadores mientras estaba bajo custodia y durante una llamada telefónica con su esposa. Anteriormente, había admitido haber estado en la ruta de senderismo aproximadamente a la hora en que las niñas se encontraban allí.

Durante la audiencia de apelación del lunes 21 de septiembre, el abogado de Allen, Mark Leeman, argumentó que el aislamiento en celda contribuyó a que su cliente desarrollara psicosis y confesara falsamente los asesinatos, según la Associated Press.

Este argumento fue similar al presentado por el abogado defensor de Allen en el juicio, quien afirmó que las confesiones se produjeron cuando Allen se encontraba en un estado mental alterado.

Sin embargo, los fiscales instaron al jurado a declararlo culpable de asesinato. En la audiencia del lunes, Ellen Meilaender, de la Fiscalía General, argumentó que sus confesiones no fueron obtenidas bajo coacción.

La audiencia también abordó por qué la fiscalía no presentó en el juicio un retrato robot de un hombre visto en el sendero que no se parecía a Allen, así como el testimonio de un experto en balística, según informó FOX 59. Sus abogados también destacaron la falta de antecedentes penales de Allen.

Durante el juicio, la defensa de Allen argumentó que las jóvenes fueron asesinadas como parte de un ritual pagano. También se reprodujo ante el jurado un video del teléfono de German que mostraba una figura sombría siguiendo a las adolescentes por el puente.

Se escuchó al hombre, conocido como “el Hombre del Puente”, decir “bajando la colina”. Un policía estatal testificó posteriormente que identificó a Allen como la voz tras escuchar 700 de sus llamadas desde prisión, según informó CNN.

Se espera que el fallo sobre la apelación se emita en una fecha posterior.

Allen fue trasladado al Centro de Evaluación y Recepción de Lexington en el condado de Cleveland, Oklahoma, en 2025, donde permanece encarcelado, según informó WTHR.

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