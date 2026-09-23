Los Viagras, el violento grupo criminal de Michoacán que nació como autodefensas

Los Viagras, una de las organizaciones criminales con mayor control territorial en Michoacán, construyeron su identidad a partir de un apodo escolar.

El mote que hoy infunde temor en la región de Tierra Caliente nació como una burla entre compañeros de clase hacia Carlos Sierra Santana, quien de niño solía peinarse con abundante gel manteniendo el cabello erguido.

Esa imagen provocó que lo apodaran “El Viagra”, un sobrenombre que, con los años, evolucionaría hasta convertirse en el emblema de un grupo armado responsable de extorsiones, narcotráfico y homicidios.

El origen del grupo se remonta a los hermanos Sierra Santana, originarios de Huetamo, Michoacán, quienes inicialmente se dedicaban a la crianza de aves de corral y a las peleas de gallos.

Esta última actividad los conectó con figuras clave del hampa regional, incluyendo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La transición de galleros y campesinos a protagonistas del crimen organizado se aceleró con la irrupción de los grupos de autodefensa comunitaria en 2013, un movimiento que los Sierra Santana aprovecharon para posicionarse como una guardia civil en localidades como Pinzándaro, en Buenavista Tomatlán.

De acuerdo con información de inteligencia citada por Insight Crime, el grupo armado Los Viagras, que formó parte de las fuerzas de autodefensa respaldadas por el gobierno mexicano, constituía en realidad una organización criminal operando bajo la fachada de un movimiento civil.

Reportes del gabinete nacional de seguridad señalaban que Los Viagras mantenían vínculos estrechos con Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”, fundador de La Familia Michoacana, y que habían colaborado con Servando Gómez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, para coordinar extorsiones a ganaderos y productores de limón.

El grupo criminal, que opera principalmente en la franja sur del estado, ha sido señalado como responsable del asesinato de Hipólito Mora, agricultor y exlíder de autodefensas, ocurrido en junio de 2023 en Buenavista Tomatlán.

La organización también ha sido acusada de utilizar a menores de edad como escudos humanos en sus enfrentamientos armados y de ser uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente.

Sigue leyendo:

– Capturan en Michoacán a operador de Los Viagras por quien EE.UU. ofrecía 5 millones de dólares de recompensa.

– EE.UU. designa como grupos terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras.