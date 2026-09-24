Carlos Alcaraz plantea límite de horario para que los partidos no terminen de madrugada

Carlos Alcaraz volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas que enfrenta actualmente el calendario del tenis profesional: los partidos que terminan de madrugada.

El español, que disputa estos días la Laver Cup en Londres, consideró que debería establecerse un límite horario para evitar que los encuentros se prolonguen hasta altas horas de la noche y planteó las 11:00 como una posible hora máxima.

La propuesta llega después de su participación en el pasado US Open, donde alcanzó los cuartos de final y perdió frente a Ben Shelton en un partido que terminó a las 3:33 de la madrugada, el final más tardío registrado en la historia del torneo.

Alcaraz quiere que los partidos terminen antes de las 11

Alcaraz cuestionó que los partidos puedan extenderse hasta horarios que dificultan tanto la presencia del público como la recuperación de los jugadores.

“Creo que es demasiado acabar tan tarde”, respondió el murciano en la zona mixta que la Laver Cup organizó antes de la primera jornada del torneo este viernes.

El español explicó que incluso un encuentro con una hora de inicio más temprana podría beneficiar a los aficionados que acuden a las gradas.

“Mucha gente se quedó a nuestro partido, pero si se hubiera jugado antes, la pista hubiese estado llena”.

Por ello, Alcaraz planteó establecer un horario límite para los partidos nocturnos.

“Me gustaría que se cambiara esto un poco, con un límite a las 11 para acabar o algo así, creo que sería mejor”.

"Creo que es demasiado acabar tan tarde", Alcaraz, que disputa estos días la @LaverCup, asegura que le gustaría que pusieran un límite horario a los partidos.



Ante Shelton en Nueva York terminó a las 3:33 de la mañana, siendo el partido que más tarde terminó en la historia del? pic.twitter.com/NmwqcaStro — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 24, 2026

El problema de los partidos que terminan de madrugada

La situación no afecta únicamente a quienes están en las tribunas. Para los tenistas, terminar un partido durante la madrugada significa retrasar también todas las actividades posteriores al encuentro.

Una vez que termina un partido, los jugadores todavía deben cumplir con procesos de recuperación física y atención a los medios de comunicación antes de poder descansar.

La situación puede resultar todavía más complicada cuando el siguiente compromiso llega pocas horas después.

Aunque la ATP ha implementado medidas para intentar reducir los partidos que terminan a horas excesivamente tardías, estos episodios todavía se presentan en diferentes torneos del circuito.

Para Alcaraz, además, el problema forma parte de una discusión más amplia sobre la carga del calendario.

Alcaraz también cuestiona la saturación del calendario

En las últimas semanas, el español ha expresado su intención de reducir la cantidad de torneos que disputa debido a la elevada carga de partidos durante la temporada.

El calendario se ha vuelto todavía más exigente con la ampliación de algunos Masters 1000 a dos semanas, una situación que ha generado una mayor cantidad de compromisos para los principales jugadores del circuito.

Alcaraz conoce además las consecuencias de un calendario exigente después de haberse perdido cuatro meses de competición este año por lesión.

Su propuesta sobre los horarios se suma así a un debate que involucra tanto la organización de los torneos como las condiciones de descanso de los jugadores y la experiencia de los aficionados.

Wimbledon ya tiene un límite horario

Uno de los principales ejemplos de un horario máximo en el tenis es Wimbledon. El torneo londinense cuenta con un toque de queda que impide que los partidos continúen más allá de las 11 de la noche, una medida relacionada con el respeto a los vecinos de la zona.

La experiencia de Wimbledon sirve como referencia para la propuesta planteada por Alcaraz, quien considera que establecer un límite similar en otros torneos podría evitar que los partidos terminen de madrugada.

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