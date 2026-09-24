Google mejora Chrome con una función ideal para quienes alternan entre móvil y PC

Google ha actualizado Chrome con una función muy práctica para quienes alternan constantemente entre el ordenador y el móvil. El navegador ahora puede enviar una pestaña a otro dispositivo y conservar el punto exacto de lectura, además de formularios que todavía no has terminado de completar.

Chrome permite continuar una página exactamente donde la dejaste

La rutina es bastante común. Empiezas a leer un análisis largo desde el portátil, tienes que salir de casa y quieres continuar en el móvil sin volver a buscar el artículo ni deslizar la pantalla durante varios minutos para encontrar el párrafo por el que ibas. Chrome quiere eliminar ese pequeño pero repetido problema.

La nueva actualización permite que, al enviar una pestaña entre dispositivos, el navegador guarde el estado preciso de esa página. Eso incluye la posición de desplazamiento dentro del sitio web y los datos que ya hayas escrito parcialmente en un formulario. En la práctica, puedes dejar a medias un documento extenso en tu PC, compartir la pestaña con tu teléfono y abrirla exactamente en el fragmento que estabas leyendo.

Es una mejora sencilla sobre el papel, aunque cambia mucho la experiencia de uso para estudiantes, profesionales, periodistas y cualquier persona que trabaje con artículos extensos, investigaciones, páginas de compras o procesos de registro. Chrome deja de limitarse a compartir un enlace y empieza a trasladar parte del contexto de navegación.

La clave está en que la pestaña no llega como una URL limpia que obliga a comenzar desde cero. Llega con el avance que habías hecho. Si estabas a mitad de un reportaje de 50 páginas, por ejemplo, podrás retomarlo desde ese mismo lugar durante el trayecto al trabajo, en una sala de espera o desde el sofá.

Cómo enviar una pestaña de Chrome del PC al móvil

Para usar esta función necesitas tener Chrome instalado en los dispositivos que utilizas y haber iniciado sesión con la misma cuenta de Google. A partir de ahí, el proceso resulta bastante directo y aprovecha una herramienta de Chrome que ya existía, aunque ahora es notablemente más útil gracias a la conservación del desplazamiento y de parte de los formularios.

En el ordenador, estos son los pasos:

Abre la página web que quieres continuar más tarde en otro equipo.

Pulsa el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha de Chrome.

Entra en la opción “Transmitir, guardar y compartir” .

. Selecciona “Enviar a tus dispositivos”.

Elige el móvil, tablet u ordenador compatible al que quieres enviar la pestaña.

Chrome también permite añadir el acceso directo para enviar páginas a la barra de herramientas. Para ello, Google indica que puedes entrar en la página de nueva pestaña, abrir la opción de personalización de Chrome y ajustar los accesos disponibles en la barra. Así, la opción queda más a mano para quienes comparten contenido entre pantallas varias veces al día.

En Android, el camino pasa por el menú para compartir de Chrome. Al abrirlo, aparecerá el carrusel de opciones para enviar la página a otro dispositivo conectado a tu cuenta. El resultado es el mismo, con la diferencia de que la navegación empieza en la pantalla pequeña y continúa en el ordenador o en otro móvil.

Este detalle puede ahorrar bastante tiempo en tareas cotidianas. Imagina que estás comparando precios de una laptop en el móvil mientras viajas, encuentras una configuración interesante y quieres verla con calma en una pantalla más grande. En vez de volver a localizar la web, reconstruir la búsqueda y encontrar el apartado concreto de especificaciones, puedes enviar la pestaña tal como está.

Qué guarda Chrome al compartir pestañas entre dispositivos

La principal novedad de Chrome es que el navegador guarda el estado de la pestaña, no únicamente su dirección web. Google ha confirmado que esto incluye la posición de lectura y los formularios que hayan sido rellenados de forma parcial.

Eso abre varios usos especialmente interesantes:

Seguir leyendo artículos, análisis, guías o investigaciones extensas desde el mismo párrafo.

Pasar una búsqueda de productos desde el teléfono al PC sin perder la parte exacta de una ficha técnica.

Continuar el proceso de completar un formulario iniciado en otro dispositivo.

Mover tareas de estudio entre el portátil y el móvil con menos interrupciones.

Mantener el hilo de una consulta, una comparación o una reserva mientras cambias de contexto.

Aun así, conviene tratar los formularios con cierta cautela. Que Chrome pueda preservar datos parcialmente introducidos no significa que sea buena idea enviar información sensible de forma despreocupada. En páginas relacionadas con bancos, salud, documentos oficiales, contraseñas o datos de pago, lo más recomendable sigue siendo verificar siempre qué información permanece visible y mantener bloqueados los dispositivos vinculados a la cuenta.

La función también encaja con el rumbo que Google está dando al navegador. Chrome se está convirtiendo en un espacio más conectado entre dispositivos y, al mismo tiempo, incorpora nuevas herramientas impulsadas por Gemini. Entre las novedades anunciadas figura la capacidad de hacer preguntas sobre archivos de audio, vídeos, pódcasts y grabaciones reproducidos en el navegador, más allá de los vídeos alojados en YouTube.

Google también ha adelantado una función de Gemini en Chrome capaz de generar cuestionarios interactivos a partir del contenido de la pestaña actual. La herramienta puede trabajar con documentos de Google, vídeos de YouTube, investigaciones y otros contenidos, con la idea de ayudar a identificar conceptos clave y comprobar lo aprendido. Su despliegue comenzará en inglés para escritorio en Estados Unidos e India, antes de llegar a más regiones y a dispositivos móviles.

La posibilidad de continuar una página desde el mismo punto no busca ser la función más llamativa de Chrome, pero probablemente será una de las que más se note en el día a día. Para quienes viven entre el móvil y el ordenador, menos tiempo buscando dónde se quedó una lectura significa una navegación más fluida y mucho menos frustrante.

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