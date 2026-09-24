Hombre australiano es acusado de matar a sus dos hijos y luego quitarse la vida en Bali

Un hombre australiano fue encontrado muerto junto a sus dos hijos pequeños en un bungalow de Bali, Indonesia, en un caso que la policía investiga como un presunto asesinato-suicidio después de que su esposa escuchara durante una llamada telefónica a su hija gritar: “Stop daddy”.

Damien John Shaw, de 56 años, fue encontrado muerto el 13 de septiembre en una vivienda de Kuta junto a los cuerpos de su hijo de 6 años y su hija de 4, identificados como Archie y Laura, según la policía.

Las autoridades sostienen que Shaw estranguló a los dos niños antes de quitarse la vida ahorcándose.

La esposa de Shaw se encontraba aproximadamente a 600 millas de distancia, en Yakarta, cuando llamó a un vecino para que revisara a la familia después de escuchar durante una llamada a su hija llorando y pidiendo que su padre se detuviera, informó The West Australian.

La policía encontró los cuerpos en el bungalow

Los residentes encontraron a Shaw colgado de una cuerda dentro del bungalow, mientras los cuerpos de sus dos hijos estaban juntos en el lugar, según las autoridades.

Las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación muestran una secuencia que la policía considera relevante para esclarecer lo ocurrido.

Según declaraciones policiales difundidas por Bali Eyewitness News, las grabaciones muestran al niño gritando desde el interior del bungalow mientras la niña sale corriendo al exterior. Shaw habría salido detrás de ella y posteriormente la habría llevado nuevamente al interior.

I Gede Adi Saputra Jaya, funcionario de la policía de la ciudad de Denpasar, señaló que los investigadores han hablado con la esposa de Shaw, aunque su estado emocional ha dificultado el avance de las entrevistas.

“La policía de Kuta ha hablado con la esposa de la víctima, pero el avance ha sido limitado porque permanece sumida en una profunda conmoción y dolor”, declaró el funcionario a periodistas.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que rodearon las muertes.

La pareja atravesaba problemas matrimoniales

La esposa de Shaw dijo a la policía que el matrimonio había atravesado dificultades durante varios años.

Según su testimonio, había viajado a la casa de sus padres aproximadamente dos semanas antes de las muertes.

La familia había vivido anteriormente en Perth, Australia. Vecinos de esa ciudad describieron a los Shaw como una familia reservada y tranquila.

“Era muy reservado, pero nunca causó problemas. Siempre intercambiábamos saludos”, dijo uno de los vecinos a The Australian.

Personas cercanas a la familia también señalaron que Shaw había enfrentado varias pérdidas personales a lo largo de su vida. Su padre murió cuando él tenía 15 años; posteriormente perdió a un hermano y, más recientemente, a su madre, quien murió después de una enfermedad.

Shaw habría intentado suicidarse semanas antes

La policía informó que Shaw había intentado suicidarse aproximadamente un mes antes de la muerte de sus hijos y la suya.

Según las autoridades, su esposa intervino en aquella ocasión, pero la familia no buscó posteriormente tratamiento psiquiátrico.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre ese episodio ni han establecido públicamente qué llevó a Shaw a cometer los actos investigados.

La policía continúa recopilando información sobre las circunstancias de las muertes y ha entrevistado a personas cercanas a la familia.

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