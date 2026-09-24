La Luna llena de la Cosecha es la primera del otoño: cómo impacta tu horóscopo

El otoño 2026 comienza con un poderoso fenómeno astral: la Luna llena de la Cosecha, que alcanzará su punto máximo el 26 de septiembre a las 12:49 p. m., hora del Este, bajo el signo de Aries.

Al ser la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño, ocurrido el 22 de septiembre, marca simbólicamente un momento de transición, cierre de ciclos y renovación.

Desde la astrología, esta Luna llena invita a mirar hacia nuestro interior, reconocer aquello que necesitamos y dejar atrás situaciones que ya no contribuyen a nuestro bienestar, explicó la astróloga Lisa Stardust en un artículo para Vogue.

Su energía puede sentirse con especial intensidad en temas relacionados con la identidad, las relaciones, las emociones y los nuevos comienzos, detalló.

A continuación, conoce tu horóscopo para la Luna llena de la Cosecha en Aries.

Aries

La Luna llena ocurre en tu signo, por lo que podrías sentir una necesidad mayor de proteger tu espacio personal. No tienes que abrirle las puertas de tu vida a cualquiera.

Observa quién demuestra con hechos que merece tu confianza y afecto. En tus relaciones, la calidad será más importante que la cantidad.

Tauro

Esta Luna llena te invita a detenerte y descansar. Tu ritmo habitual puede dificultar que reconozcas el cansancio acumulado.

Busca espacios de tranquilidad, meditación y desconexión para liberar aquello que has estado guardando emocionalmente.

Géminis

La honestidad será fundamental en tus relaciones de amistad. Expresar lo que piensas puede generar conversaciones incómodas, pero también fortalecer los vínculos.

La clave estará en hablar con sinceridad sin olvidar la sensibilidad y en aprender a recibir las opiniones de los demás.

Cáncer

Los asuntos personales podrían distraerte de tus responsabilidades profesionales. Concentrarte en el trabajo puede ayudarte temporalmente a tomar distancia de determinadas preocupaciones y regresar a ellas con una perspectiva diferente.

Leo

Tu curiosidad estará especialmente activa. La Luna llena despierta tus deseos de aventura, creatividad y experiencias nuevas.

Es un buen momento para explorar intereses diferentes y permitir que tu entusiasmo te lleve hacia territorios desconocidos.

Virgo

La confianza personal será uno de tus principales temas. No permitas que las dudas externas definan lo que eres capaz de conseguir.

Enfocarte en tus objetivos y reducir la influencia de las voces negativas puede ayudarte a recuperar motivación.

Libra

La temporada de Libra pone énfasis en tus relaciones. Puedes sentirte atraído por personas que tienen perspectivas muy diferentes a las tuyas.

Esas diferencias pueden convertirse en una oportunidad para aprender, evolucionar y comprenderte mejor.

Escorpio

Después de meses de mucha actividad, el otoño te pide bajar el ritmo. No necesitas aceptar todos los proyectos ni llenar cada espacio de tu agenda.

Las actividades artísticas y creativas pueden convertirse en una vía para recuperar serenidad.

Sagitario

Las preocupaciones sentimentales podrían generar cierta inestabilidad. Sin embargo, esta etapa es temporal.

La Luna llena puede ayudarte a identificar qué está provocando tensión y encontrar formas más claras de resolver los problemas junto a la persona que amas.

Capricornio

Necesitas encontrar un punto medio entre tus emociones y la manera en que las expresas. Evita reaccionar desde la ira o la frustración.

Una comunicación tranquila puede ayudarte a transmitir tus ideas sin crear barreras innecesarias.

Acuario

Tu agenda social podría estar demasiado llena. Eventos, reuniones y compromisos pueden impedirte reconocer cuánto necesitas descansar.

Aprende a respetar tus límites y considera cancelar aquello que no sea realmente indispensable.

Piscis

La autoestima adquiere protagonismo. Reconocer tus cualidades y hablarte con mayor cariño puede ayudarte a reconstruir la confianza que se ha debilitado recientemente.

Recuerda que tu historia también puede reinterpretarse desde una mirada más compasiva.