Nintendo regala uno de los mejores juegos de 2024 a los suscriptores de Switch Online

Nintendo ha activado una nueva prueba de juego para quienes tengan una suscripción activa a Nintendo Switch Online. Esta vez, el título elegido es Prince of Persia: The Lost Crown, uno de los juegos de acción y plataformas más destacados de 2024, que se puede descargar y jugar sin pagar nada adicional durante un periodo limitado.

Prince of Persia The Lost Crown gratis con Nintendo Switch Online

Los suscriptores de Nintendo Switch Online ya pueden acceder a la versión completa de Prince of Persia: The Lost Crown como parte de las pruebas de juegos que la compañía organiza periódicamente en su consola híbrida. No se trata de una demo recortada ni de un acceso limitado a las primeras horas, ya que Nintendo permite descargar el juego completo y recorrer toda su aventura mientras se mantenga activa la promoción.

La oferta comenzó el 24 de septiembre de 2026 a las 10:00 de la mañana, horario del Pacífico, y finalizará el 30 de septiembre a las 23:59, también en horario del Pacífico. En otras palabras, los jugadores cuentan con casi una semana para descubrir por qué esta entrega logró llamar tanto la atención entre los fans de los metroidvania modernos.

La condición principal es sencilla. Hay que mantener una suscripción activa a Nintendo Switch Online. Cualquier modalidad de membresía que permita acceder al servicio debería ser válida, aunque la disponibilidad concreta puede variar según la región y la eShop configurada en la consola. Nintendo no ha publicado un listado exhaustivo de territorios incluidos, así que conviene comprobar directamente la ficha del juego en la tienda digital del país correspondiente.

Este tipo de iniciativas tiene bastante sentido para Nintendo y Ubisoft. Por un lado, Switch Online suma un incentivo atractivo más allá del multijugador, las copias de seguridad en la nube y los catálogos clásicos de NES, Super Nintendo y Game Boy. Por otro, Ubisoft vuelve a poner en el escaparate un juego que recibió muy buenas críticas, pero que no terminó de cumplir las expectativas comerciales internas de la compañía.

De qué trata Prince of Persia The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown es un juego de acción, plataformas y exploración desarrollado por Ubisoft Montpellier. Se lanzó originalmente el 18 de enero de 2024 para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, con una propuesta que recupera el espíritu bidimensional de las primeras entregas de la saga, aunque lo adapta a los estándares actuales del género.

En esta ocasión, el protagonista no es el príncipe tradicional de la franquicia. El jugador toma el control de Sargon, el miembro más joven de los Inmortales, un grupo de guerreros persas de élite. Su misión lo lleva al Monte Qaf, una región marcada por una maldición donde el tiempo se comporta de forma extraña y la realidad parece romperse a cada paso.

La aventura se desarrolla en un enorme mapa interconectado en 2,5D. Eso significa que el avance no depende simplemente de completar niveles en orden, sino de explorar zonas, superar desafíos de plataformas, derrotar jefes y desbloquear nuevas habilidades que permiten regresar a lugares anteriores con más opciones. Es la fórmula metroidvania de toda la vida, pero ejecutada con un ritmo muy ágil y una identidad visual bastante potente.

Su punto fuerte está en cómo mezcla movimientos acrobáticos, combates veloces y poderes relacionados con el tiempo. Sargon puede realizar parries, encadenar ataques con sus espadas, esquivar golpes en el aire y activar habilidades especiales que cambian por completo la forma de afrontar enemigos o rompecabezas. El juego invita a mejorar, experimentar y buscar rutas alternativas sin perder esa sensación constante de ir descubriendo algo nuevo.

La crítica recibió el lanzamiento de forma muy positiva. Prince of Persia: The Lost Crown alcanzó una valoración de 8.7 sobre 10 en OpenCritic, donde se destacaron especialmente su diseño de niveles, el sistema de combate y las opciones de accesibilidad. Además, la versión para Nintendo Switch funciona a 60 fotogramas por segundo tanto en modo portátil como con la consola conectada al televisor, algo que refuerza su atractivo para quienes quieren jugar en cualquier sitio.

El juego ya ha superado los tres millones de jugadores. Aun así, Ubisoft consideró que sus ventas no estuvieron a la altura de las previsiones de la empresa, una situación que terminó afectando al equipo responsable. Eso no cambia un hecho bastante claro para los jugadores de Switch, ya que esta prueba es una buena oportunidad para conocer una de las aventuras de acción más recomendables del catálogo reciente.

Cómo descargar Prince of Persia The Lost Crown gratis en Switch

Reclamar el juego es muy fácil y no exige códigos promocionales, compras previas ni registros extraños. Solo necesitas una consola Nintendo Switch compatible, conexión a Internet, espacio de almacenamiento disponible y una cuenta con Nintendo Switch Online activo.

Estos son los pasos para descargar Prince of Persia: The Lost Crown gratis durante la promoción:

Enciende tu Nintendo Switch e inicia sesión con la cuenta de Nintendo que tenga una suscripción activa a Nintendo Switch Online. Abre la Nintendo eShop desde el menú principal de la consola. Busca “Prince of Persia: The Lost Crown” usando el buscador de la tienda. Entra en la ficha oficial del juego y revisa que aparezca la opción relacionada con la prueba de juego para miembros de Nintendo Switch Online. Pulsa la opción de descarga para instalar la versión completa en la memoria interna de la consola o en una tarjeta microSD. Juega antes del 30 de septiembre de 2026 a las 23:59, hora del Pacífico. Al acabar la promoción, el acceso se bloqueará para quienes no hayan comprado el título.

Hay un detalle importante que hace que merezca la pena probarlo incluso si no tienes claro si vas a terminarlo en una semana. Todos los datos de guardado se conservan. Si decides comprar el juego más adelante, podrás continuar exactamente desde el mismo punto donde dejaste la partida, sin repetir horas de progreso ni volver a desbloquear habilidades.

Además, Nintendo mantiene un descuento del 70% en la edición digital de Prince of Persia: The Lost Crown dentro de la Nintendo eShop y Nintendo Store hasta el 7 de octubre de 2026. También existe una misión de My Nintendo vinculada a esta prueba que permite conseguir 100 puntos de platino, útiles para canjear recompensas digitales y algunos artículos seleccionados en el ecosistema de Nintendo.

Para quienes todavía no están suscritos, Nintendo ofrece una prueba gratuita de siete días de Nintendo Switch Online a usuarios elegibles. Puede ser una vía interesante para aprovechar la promoción sin desembolsar dinero de inmediato, aunque conviene revisar las condiciones de renovación automática asociadas a la cuenta antes de activarla.

En un catálogo repleto de indies, remasterizaciones y grandes exclusivos, Prince of Persia: The Lost Crown destaca por ser una aventura muy directa, divertida y sorprendentemente profunda. Si tienes Nintendo Switch Online, es de esas pruebas que conviene descargar cuanto antes.

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