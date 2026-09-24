Republicano de Maine respalda a ICE, pero pide frenar deportación de familiar con permiso

El republicano Paul LePage, exgobernador de Maine y actual candidato a la Cámara de Representantes, reveló que un integrante de su familia enfrenta un proceso de deportación por parte de ICE, aunque, según su versión, cuenta con un permiso válido para trabajar en Estados Unidos.

LePage hizo la declaración durante un evento en Augusta, donde recibió el respaldo de la Fraternal Order of Police. De acuerdo con Bangor Daily News y Central Maine, el familiar es el padre de su nuera y, según el político, se encuentra legalmente en el país.

“Eso no está bien. Tiene un permiso de trabajo. Debería permitírsele quedarse”, afirmó LePage al referirse al caso.

El republicano también dijo que el hombre estaría siendo deportado porque proviene de un país que, según sus palabras, “no es del agrado de ciertas personas en Washington”.

Sin embargo, LePage no identificó al familiar, no reveló su país de origen ni explicó cuál es la base legal del procedimiento migratorio. Tampoco se ha informado públicamente qué autoridad inició el proceso ni cuáles son las circunstancias específicas del expediente.

Su postura sobre ICE también hizo ruido

El intento de deportación resulta relevante porque LePage ha convertido la inmigración y el control fronterizo en temas centrales de su campaña. Durante el mismo evento, defendió que ICE tiene una función que cumplir, aunque planteó que las operaciones deberían concentrarse en determinados grupos.

“Ellos tienen un trabajo que hacer”, dijo LePage sobre los agentes de inmigración. Después añadió que no perseguiría a todas las personas que llevan décadas en el país y tienen permisos de trabajo. “Probablemente iría tras las pandillas y los criminales”, afirmó.

La postura del republicano ocurre después de una fuerte presencia de agentes de ICE en Maine durante este año. Según datos de Bangor Daily News, casi 200 personas fueron detenidas durante el operativo de enero y solo 11 tenían condenas penales.

Hasta ahora, no existen detalles públicos suficientes para determinar por qué las autoridades migratorias buscan deportar al allegado de LePage.

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