Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si vas a dar de qué hablar, que sea por lo que estás construyendo y no por andar haciendo promesas que luego se te olvidan. Últimamente ciertas actitudes tuyas han dado pie a comentarios: contestas de mala gana, cancelas planes sin avisar o cuentas una versión distinta según con quién estés. Habrá gente que invente por puro deporte, y a esa ni el santo patrono del chisme la calla. Pero si alguien cercano te señala algo concreto, escúchalo antes de mandar a todos al carajo. Cuidar tu imagen también significa ser congruente cuando nadie te está tomando foto.
Pon especial atención a quién invitas a tu casa. Tu sala no tiene por qué convertirse en oficina de quejas donde cualquiera llega, se entera de tus asuntos y luego sale a repartirlos como volantes en el semáforo. Hay una persona que pregunta demasiado por tus planes, tus gastos o los problemas de tu familia. Recíbela con educación si hace falta, pero no le entregues el inventario de tu vida ni la contraseña del Wi-Fi emocional. La confianza se gana con tiempo; unas risas y un café no alcanzan para abrirle hasta los cajones.
También podrías enterarte de que una amistad anda opinando sobre los tuyos con una soltura que ni su propia madre le autorizó. Antes de pelearte por lo que dijo el primo del vecino, comprueba qué pasó y habla directamente con esa persona. Si faltó al respeto, dile claramente qué comentario no vas a tolerar. Defender a tu familia no exige organizar una guerra en el grupo de WhatsApp, pero sí dejar de sonreírle a quien se aprovecha de tu silencio.
En el dinero se empieza a mover una oportunidad que puede darte más tranquilidad durante las próximas semanas. Podría venir de un pago pendiente, un encargo adicional o una negociación que dabas por perdida. En cuanto llegue, separa lo necesario para tus gastos y revisa lo que debes antes de sentirte magnate por tres días. No andes prestando nomás porque alguien te dice “tú que siempre eres tan bueno”. La generosidad sin cuentas claras deja la cartera tan vacía como la olla después de una fiesta.
Traes la costumbre de meterte a resolver los problemas de medio mundo. A uno le prestas dinero, a otro le haces el favor y al tercero hasta le recoges los pedazos del drama amoroso. Luego llegas a tu casa sin energía para atender lo tuyo y todavía te preguntas por qué te sientes estancado. Esta vez pregunta qué necesita realmente la otra persona y decide si puedes ayudar sin desacomodar tu vida. Decir “no puedo” no te vuelve egoísta; te deja tiempo para cumplirte una promesa a ti.
En el amor, revisa si estás volviendo a buscar a alguien que ya te hizo sentir pequeño. No le llames paciencia a quedarte donde te tratan a ratitos bonito y el resto del tiempo como mueble arrumbado. Y si una amistad te está cuidando con una ternura distinta, no te adelantes a ponerle anillo en la imaginación. Disfruta su compañía, observa si hay interés de ambos lados y habla cuando tengas claro lo que sientes. Se acercan cambios que pueden darte estabilidad, pero tendrás que elegir mejor a quién le abres la puerta y a quién, con todo respeto, le cierras la reja.
ACUARIO – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te entusiasmas con alguien y en dos conversaciones ya le encontraste hasta lugar en la mesa de Navidad; luego descubres que mastica con la boca abierta, llega tarde o no piensa igual que tú y se te enfría el caldo. Aguas con pedirle a una persona recién conocida que pase un examen que ni tú aprobarías todos los días. Fíjate en lo que de verdad importa: cómo cumple su palabra, cómo trata a quienes no pueden darle nada y si te sientes a gusto sin tener que representar un papel. Los detalles pequeños también cuentan, pero no todos son señales de tragedia.
Una experiencia pasada todavía influye en tu manera de reaccionar. Tal vez alguien te prometió mucho y cumplió menos que político en campaña, y ahora miras cualquier error ajeno como anuncio de otra decepción. Reconocer lo que te dolió te servirá para poner límites, pero endurecerte hasta parecer piedra de molcajete no te va a proteger de todo. Puedes ser prudente y seguir siendo cariñoso. Cuando algo te moleste, dilo en el momento con palabras claras; desaparecer tres días para que la otra persona adivine el motivo solo alarga el pleito.
En el trabajo se asoman cambios que podrían sacarte de una rutina que ya conoces con los ojos cerrados. Quizá te propongan asumir una tarea distinta, cambie la forma de organizar al equipo o aparezca una vacante que te interese. Antes de decir que sí por emoción o que no por puro susto, pregunta qué esperan de ti, cuánto tiempo tomará y qué recibirás a cambio. Deja por escrito los acuerdos importantes. Tu talento se nota más cuando entregas resultados que cuando te quedas esperando a que alguien descubra por arte de magia todo lo que haces.
Hay días en que tu carácter sale más filoso que cuchillo de taquero y después dices que la gente te cree mamón sin conocerte. Es cierto que algunas experiencias te volvieron más reservado, pero también te toca revisar cómo respondes cuando alguien se acerca de buena fe. No tienes que contarle tu vida al primero que saluda; basta con no cobrarle a una persona nueva las cuentas que dejaron las anteriores. Si necesitas espacio, dilo sin aventar un portazo que luego tengas que salir a explicar.
Pronto podría llegar una amistad con la que compartas conversaciones largas y una complicidad que te saque sonrisas a deshoras. Disfruta conocerla sin convertir cada mensaje en prueba de amor. Una amistad reciente merece tiempo para mostrar lo que es, y tú mereces saber si buscas compañía, romance o simplemente distraerte de una soledad que te incomoda. Si aparecen sentimientos, habla con honestidad y acepta la respuesta sin armar una novela donde todavía no hay ni primer capítulo.
Si tienes pareja y cualquier salida tuya termina en interrogatorio, hay una conversación pendiente. Pregunta qué provoca esa desconfianza y explica qué necesitas para sentirte respetado. Revisarse el teléfono, pedir ubicaciones a cada rato o dar explicaciones por cada saludo no arregla una relación; la vuelve una sucursal de vigilancia. Acuerden límites que los dos estén dispuestos a cumplir y observa si hay cambios reales. El siguiente paso en tu vida será más claro cuando dejes de elegir por miedo a quedarte solo y empieces a elegir por lo que de verdad quieres.
CAPRICORNIO – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Traes planes guardados como ropa buena que esperas estrenar cuando haya ocasión especial. Ya estuvo suave de esperar a que todo se acomode solito. Si quieres cambiar de trabajo, aprender algo o sacar adelante una idea propia, aparta una hora esta semana y empieza por una tarea concreta. No hace falta renunciar mañana ni anunciarle al vecindario que ahora eres empresario; hace falta sentarte, hacer números y cumplir lo que te prometiste. Esa madurez que tanto presumes se nota en lo que haces cuando nadie te está aplaudiendo.
Una noticia relacionada con dinero podría agriarte el café: un cobro mayor de lo esperado, un pago que se retrasa o una cuenta que creías liquidada. Antes de espantarte y pagar a ciegas, revisa fechas, contratos y comprobantes. Si hubo un error, reclama con datos en la mano; si la deuda es tuya, pregunta por opciones y acomoda tus gastos. Comprar para quitarte el coraje nomás le pondría moño al problema. Deja un margen para imprevistos aunque sea pequeño, porque vivir al centavo convierte cualquier recibo en villano de película.
En cambio, por el lado del amor podría llegarte un mensaje agradable o una conversación que te quite una duda. No tienes que hacerte el indiferente si te emociona, pero tampoco escribir el apellido de esa persona junto al tuyo en cuanto te mande un corazón. Escucha lo que dice y fíjate si sus acciones caminan por el mismo rumbo. Te has vuelto experto en aguantar migajas y llamarlas paciencia; esta vez no aceptes atención solo cuando al otro le sobra tiempo. Si quiere verte, que proponga cuándo y cumpla.
Perdonar un error viejo puede ayudarte a dejar de discutir con alguien que ya ni está presente. Eso no te obliga a volver a abrir la puerta ni a decir que lo sucedido estuvo bien. Hay cosas que se perdonan para que dejen de mandar sobre tu humor, tus decisiones y tus domingos. Pregúntate qué aprendiste, qué conducta tuya quieres cambiar y qué límite pondrás si se repite. Iniciar de cero tampoco es fingir que no pasó nada; es avanzar con más colmillo y menos ganas de castigarte.
Aprende a pasar tiempo a solas sin revisar el teléfono cada cinco minutos para comprobar si alguien se acordó de ti. Prepárate una buena cena, sal a caminar o termina eso que siempre pospones porque «no hay con quién». La compañía se disfruta mejor cuando no la usas para tapar cualquier silencio. Y cuando te toque un día feliz, gózalo sin buscarle la letra chiquita. La vida no entrega garantía de alegría permanente, pero sí te da momentos que arruinas solito por andar esperando el siguiente golpe.
Si tu relación va cuesta abajo, deja de responder «nada» cuando claramente traes un costal de reclamos atravesado. Busca un momento tranquilo y habla de hechos específicos: qué se ha perdido entre ustedes, qué necesita cada quien y qué están dispuestos a hacer. Escucha la respuesta completa, aunque no te acomode. La confianza no regresa porque uno prometa portarse bien y el otro finja que ya olvidó; requiere constancia de ambos. Ponte exigente con lo que mereces, Capricornio, y también con la forma en que tú quieres a los demás.
ESCORPIÓN – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Alguien podría soltarte un comentario con toda la intención de verte explotar, y tú ya traes la respuesta lista, bien afilada y con dedicatoria. Aguántate cinco minutos antes de mandarla. No porque esa persona tenga razón, sino porque regalarle un espectáculo podría meterte en un pleito que después te quite tiempo, trabajo o tranquilidad. Hay provocaciones que se contestan mejor con una pregunta directa: «¿Qué necesitas decirme exactamente?». Cuando el otro tenga que explicar su indirecta sin público, se le baja lo valiente.
Durante estos días vas a andar con el humor cambiante. Una crítica pequeña podría pegarte más de la cuenta, sobre todo si toca una inseguridad que llevas tiempo escondiendo. Antes de darte golpes de pecho, separa lo útil de lo malintencionado. Si alguien te señala un error concreto, corrígelo y sigue; si solo llega a tirar veneno, que se quede con su frasquito. Tampoco te desquites con la gente de tu casa por algo que ocurrió en otro lado. Ellos no pidieron boleto para tu función de mal humor.
Traes preguntas sobre el rumbo que está tomando tu vida y te desespera no tener todas las respuestas de una vez. En vez de decidir en caliente que vas a cambiar de oficio, ciudad, pareja y corte de pelo antes del lunes, escoge una sola cosa que sí puedas mover. Escribe qué quieres conseguir en los próximos meses y cuál sería el primer paso medible. La claridad suele llegar mientras trabajas, no mientras te quedas viendo el techo esperando una señal con música de fondo.
Un negocio o proyecto que has pensado podría avanzar si le das estructura. Averigua cuánto cuesta empezar, quién compraría lo que ofreces y cuánto tendrías que vender para que valga la pena. Habla con alguien que sepa del tema, pero no conviertas cada opinión ajena en orden. Habrá quien se burle antes de escuchar la idea completa, como si su principal talento fuera ponerle el pie a lo que no entiende. Haz una prueba pequeña, toma nota de los resultados y ajusta. Las ganas sirven; las cuentas claras sirven el doble.
En el amor podrían aparecer caras nuevas, pero también vas a extrañar a alguien con quien viviste algo importante. Extrañar no significa que debas buscarle ni que la historia merezca segunda temporada. Pregúntate qué es lo que echas de menos: ¿la persona tal como era, la costumbre o la versión tuya de aquellos días? Si todavía tienes algo pendiente que decir, piensa si esa conversación te ayudará a avanzar. Y si no, deja que el recuerdo exista sin sentarlo a cenar con cada persona que acabas de conocer.
Si notas molestia de garganta, dolor de cuerpo o cansancio, atiéndete y descansa; si los síntomas persisten o empeoran, consulta a un profesional. Con la comida y el movimiento, busca hábitos que puedas sostener sin castigarte por la báscula ni empezar dietas imposibles cada lunes. Tu cuerpo merece cuidados incluso cuando andas de malas. Y tus metas merecen discreción: no tienes que rendirle cuentas a quien solo pregunta para ver si ya fracasaste. Guarda energía para hacer, probar y mejorar. Que este fin de semana se note tu carácter en lo que construyes, no en la cantidad de personas a las que mandaste a la shingada.
ARIES – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te pueden poner una oportunidad enfrente y aun así pasar tres días preguntándote si habrá una más bonita, más barata o con moño de regalo. Mientras haces tus cálculos, alguien más ya preguntó cómo se empieza. Si te ofrecen participar en un proyecto, hacer un trámite que te conviene o conocer a una persona que te interesa, pide los datos que necesitas y decide dentro de un plazo razonable. No firmes por impulso, pero tampoco uses la duda como sillón para quedarte sentado viendo pasar la vida.
En el amor tienes posibilidades de conectar con alguien por redes sociales o a través de amistades. Si una conversación te gusta, muéstralo: haz una pregunta de verdad, propón un café en un lugar público y deja de responder con un «jaja» seco para luego quejarte de que nadie te entiende. Interés no significa escribirle cada media hora ni organizar una boda después de ver dos historias. Date tiempo para conocer cómo se comporta fuera de la pantalla. Una foto bien tomada enseña la sonrisa; la constancia enseña el carácter.
También necesitas reconocer cuándo la atención no es recíproca. Si siempre eres tú quien inicia, propone, acomoda horarios y recibe respuestas cuando a la otra persona se le desocupa la agenda, deja de hacer piruetas para llamar su atención. Pregunta una vez si hay ganas de conocerse y cree lo que te responda con hechos. No hagas una competencia para ganar a alguien que ni siquiera se inscribió. Tu tiempo puede servirte para una relación donde ambos se busquen con gusto.
Cuida las promesas que haces cuando andas contento. Eres capaz de decir «yo me encargo» frente a toda la familia y después descubrir que te comprometiste a organizar, pagar y cargar hasta las sillas. Antes de ofrecer dinero, un favor o una fecha de entrega, revisa si de verdad puedes cumplir. Si ya te comprometiste y las cuentas no salen, avisa pronto y propón una solución. Quedar bien durante cinco minutos para dejar esperando a alguien importante te saldrá más caro que decir la verdad desde el principio.
En cuestiones económicas podría llegar un ingreso, un ajuste favorable o una opción para ordenar tus deudas. Dale destino antes de gastarlo. Anota cuánto debes, qué pago urge y qué cantidad necesitas para tus gastos normales. En los juegos de azar, no confundas una corazonada con un plan financiero: si decides jugar, usa solo una cantidad pequeña que puedas perder sin tocar la renta ni la comida. La mejor apuesta de estos días será saber administrar lo que entre, por más poco o mucho que parezca.
Bájale a los celos antes de convertir una salida tranquila en audiencia judicial. Si la persona que te interesa tarda en contestar, no llenes el silencio con historias inventadas ni le pidas pruebas de inocencia por hablar con otras personas. Hay quien ya vivió una relación llena de sospechas y no tiene ganas de repetir el numerito. Si algo concreto te inquieta, pregunta sin acusar. Esa misma desconfianza puede alcanzar a amistades y familiares que han estado contigo incluso cuando te pones insoportable. Dales el beneficio de hablar antes de dictar sentencia. Aries, abre la puerta a lo bueno, pero entra con la cabeza despierta y las promesas bien medidas.
TAURO – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una amistad podría mirarte con ganas que ya no tienen mucho de amistosas, y tú quizá lo notes antes de que se atreva a decirlo. Si no sientes lo mismo, deja de mandarle señales que después vas a negar con cara de «yo nomás estaba jugando». Coquetear para recibir atención parece inofensivo hasta que la otra persona se ilusiona y tú sales con que todo fue una broma. Habla con tacto, sin burlarte de lo que siente. Si te interesa de verdad, también dilo: nadie tiene por qué andar descifrando tus mensajes como si fueran tarea de secundaria.
En lo íntimo, disfruta con responsabilidad. Usa preservativo de forma correcta y constante para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, y si tienes dudas sobre pruebas o cuidados, consúltalas con un profesional de salud. La calentura hace que hasta los más organizados olviden lo básico; deja las cosas claras antes de que la situación se ponga sabrosa. Cuidarte y cuidar a la otra persona es parte del gusto, no un trámite que arruina el momento.
Traes ideas interesantes para sacar adelante un proyecto, pero a veces te distraes pensando en todo lo que podría salir mal. Haz una lista de lo que necesitas, calcula cuánto tiempo puedes dedicarle y empieza por la parte que depende de ti. Tu manera práctica de ver las cosas será una ventaja si dejas de esperar a que alguien te dé permiso para intentar. Escucha las críticas que incluyan una razón útil; las opiniones del que nunca ha movido un dedo pueden quedarse donde nacieron, entre el sillón y su bocota.
En asuntos del corazón hay una herida que todavía te hace caminar con el freno puesto. Está bien que no quieras repetir una mala experiencia, pero revisa también tu parte en aquella historia. Si fuiste demasiado duro, prometiste algo que no cumpliste o diste por hecho que la otra persona siempre estaría ahí, reconócelo sin excusas. Pedir perdón no garantiza que vuelvan a confiar en ti; sirve para asumir lo que hiciste y cambiarlo. A una persona no se le recupera como contraseña olvidada nomás porque ahora sí te cayó el veinte.
Tu sinceridad necesita mejor puntería. Puedes decir una verdad incómoda sin lanzarla como plato en discusión de cantina. Antes de soltarle a alguien lo primero que piensas, pregúntate si estás ayudando a resolver algo o solo desahogando tu coraje. La gente recordará tanto tus palabras como el modo en que las dijiste. Y si alguien te promete amor, apoyo o un gran negocio, observa sus hechos: el discurso bonito sale gratis; cumplir ya cuesta trabajo.
Un familiar podría pedirte dinero, usar tu nombre para conseguir un préstamo o meterte en una cuenta que no te corresponde. No firmes nada por compromiso ni prestes una cantidad que necesitas para tus propios gastos. Pide información completa y pon un límite sin convertir la comida familiar en tribunal. Si tienes pareja, también hace falta tiempo de calidad: una salida sencilla y una conversación sin teléfonos pueden mostrarles en qué momento dejaron de escucharse. En una relación a distancia, acuerden cuándo hablarán y qué esperan el uno del otro. No necesitas vigilar cada minuto para sentir cercanía; necesitas acuerdos que ambos cumplan. Date espacio para tus sueños y para el cariño, Tauro, pero no le entregues a nadie las llaves de tu vida por miedo a quedarte solo.
GÉMINIS – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si tienes pareja, deja de tratar cada demora en responder como si fuera evidencia para armar un expediente. Preguntar dónde está de vez en cuando es normal; exigir fotografías, horarios y explicación de cada persona que saluda ya convierte la relación en una inspección sorpresa. Esa sobreprotección que llamas cuidado puede terminar sofocando a quien quieres. Hablen de lo que les incomoda y acuerden límites razonables. La confianza no aparece porque tengas acceso a todas sus contraseñas, sino porque ambos hacen lo que dicen y pueden respirar sin pedir permiso.
Traes tantas cosas en la cabeza que hasta cuando descansas parece que estás atendiendo una junta imaginaria. Te preguntas por qué perdiste la paz, pero llenas cada hueco de compromisos, pendientes y discusiones que podrías dejar para mañana. Haz una pausa y revisa qué responsabilidades aceptaste por quedar bien. Escoge dos asuntos urgentes, atiéndelos y permite que lo demás espere turno. No todo mundo necesita respuesta inmediata, y tú tampoco eres recepción de hotel abierta las veinticuatro horas.
En el trabajo podrían pedirte resultados con poco tiempo y darte instrucciones que cambian a medio camino. Antes de soltar un «sí, claro» mientras por dentro estás mentando madres, confirma prioridades y plazos. Si dos personas te encargan tareas imposibles de cumplir al mismo tiempo, dilo con claridad y pide que decidan cuál va primero. A veces te estresas más por fingir que puedes con todo que por el trabajo mismo. Alguien de tu entorno podría apoyarte cuando expliques lo que pasa sin esperar a que adivine tu cansancio.
Tu familia tal vez necesite verte más presente. No se trata de sentarte a resolverles la vida ni de cancelar tus planes cada vez que suena el teléfono. Basta con preguntar cómo están, visitar a quien has dejado pendiente o acompañar a alguien en un asunto importante. Hay afectos que se sostienen con gestos sencillos, no con discursos de cumpleaños copiados de internet. Una amistad también podría buscarte para contarte algo difícil; escúchala completa antes de ofrecerle la solución que a ti te funcionaría. Acompañar no siempre es arreglar.
Y cuando seas tú quien necesite consejo, elige bien a quién le cuentas el problema. Esa persona que disfruta enterarse de todo quizá te dé una opinión más sabrosa que sensata. Busca a la amistad que sabe decirte la verdad sin exhibirte y, al final, toma tú la decisión. La opinión ajena sirve para mirar desde otro ángulo, no para entregarle a alguien más el volante de tu vida.
En el amor has confundido tener aspiraciones parecidas con encontrar una copia de ti. Qué bueno que quieras compartir proyectos, pero una persona puede avanzar a otro ritmo y aun así respetar tus metas. Revisa si alguna vez tu orgullo te hizo menospreciar a quien te ofrecía cariño sincero. Si corresponde pedir disculpas, hazlo sin usarlo como truco para recuperar lo que perdiste. Conocer a alguien nuevo exige curiosidad, no una lista de requisitos más larga que contrato de banco. Muévete un poco, come con más orden y date ratos para despejar la cabeza. No tienes que tener resuelto el futuro esta noche; sí puedes empezar a tratar mejor a quienes quieres y a ti mismo.
CÁNCER – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Vas tan pendiente de los problemas ajenos que podrías tropezarte con el escalón que tienes enfrente. Baja la velocidad, mira por dónde caminas y no hagas tres cosas a la vez nomás porque alguien te llamó mientras cargabas bolsas y buscabas las llaves. Un descuido pequeño puede terminar en un buen shingadazo. Y la misma recomendación te sirve para el resto de tu vida: antes de salir corriendo a atender una urgencia que no es tuya, revisa qué estabas haciendo tú y si de verdad necesitas dejarlo a medias.
Es posible que un sueño te deje pensando en una conversación o en una decisión pendiente. No lo conviertas en anuncio de lo que va a pasar ni te pongas a interpretar hasta el color de las cortinas. Pregúntate mejor qué emoción te despertó y qué asunto traes dando vueltas desde hace días. A veces la respuesta que buscas aparece cuando te permites reconocer algo sencillo: no quieres ir a ese lugar, necesitas hablar con alguien o llevas demasiado tiempo diciendo que sí para evitar un disgusto.
Tienes facilidad para notar cuando alguien está pasando un mal momento. Eso habla bien de ti, pero también te ha llevado a convertirte en chofer, consejero y banco de emergencia de personas que ni te preguntan cómo amaneciste. Si un familiar necesita ayuda, escucha primero qué ocurrió y qué puede hacer por su cuenta. Ofrece lo que puedas sin cancelar tus propios compromisos. Tu cariño no pierde valor porque pongas horario o porque digas que esta vez no tienes dinero para prestar. Quien te quiere de verdad entiende que también tienes vida.
Una amistad podría pasar unos días sintiéndose mal o atravesando una situación de salud. En lugar de anticipar que «seguro no es nada», pregúntale qué necesita y anímala a buscar atención profesional si corresponde. Puedes llevarle comida, acompañarla o simplemente respetar que quiera descansar. No necesitas asumir el papel de médico por haber leído tres publicaciones en internet. La compañía oportuna suele servir más que una colección de remedios que nadie pidió.
En el amor podrían aparecer personas nuevas si aceptas alguna invitación y sales de la misma ruta de siempre. Conoce sin repartir confianza completa en la primera cita. Observa si la persona respeta tus tiempos, si mantiene su palabra y si puede hablar claro cuando algo le incomoda. Cuidado con quien quiere enterarse de toda tu historia para después usar tus puntos sensibles en una discusión. Tampoco castigues de antemano a alguien nuevo por una traición vieja. Darte tiempo para conocer es distinto de levantar una muralla con foso y cocodrilos.
Hay un asunto del pasado que todavía repasas como si al recordarlo una vez más pudieras cambiar el final. Saca de ahí la lección que te sirva y ponle una tarea al futuro: retomar un plan, ordenar tus finanzas o dedicar una tarde a algo que disfrutas. El amor puede acompañarte, pero no tiene que venir a curarte la soledad como si trajera botiquín. Aprende a estar a gusto contigo y luego comparte ese espacio con quien sepa cuidarlo. Cáncer, tu corazón es generoso; procura que también tenga un lugar reservado para ti.
LEO – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te anda rondando la idea de escribirle a alguien del pasado, pero antes de agarrar el teléfono pregúntate qué quieres recuperar exactamente. Porque una cosa es extrañar a una persona y otra muy distinta extrañar el ruido que hacía en tu vida, aunque la mitad de ese ruido fueran pleitos. No confundas la costumbre de sufrir con una prueba de amor. Si terminaste por razones serias, recuérdalas completas, no solo la escena bonita que tu memoria escogió para tentarte a las once de la noche. Déjate una noche para pensarlo antes de mandar ese «hola, ¿cómo estás?» que sabes que trae veinte capítulos escondidos.
En asuntos del corazón, la decisión te toca a ti. Escucha a tus amigos si tienen una preocupación concreta, pero no entregues tu relación a votación como si fueran a elegir al padrino de la fiesta. También hay vecinos que opinan mucho porque desde su ventana todo se ve facilito. Pregúntate si con esa persona puedes hablar sin miedo, si se respetan y si ambos quieren algo parecido. Si estás soltero, muestra interés donde haya respuesta; no le ruegues cariño a quien solo aparece cuando necesita que le levantes el ánimo o le invites la cena.
Con tu pareja, cuida especialmente los pleitos que empiezan por una tontería y terminan sacando facturas de hace dos años. Si sientes que vas a decir algo para herir, pide una pausa y vuelve cuando puedas hablar del asunto real. Ganar una discusión dejando a la otra persona hecha polvo es una victoria bastante pinche. Di qué ocurrió, cómo te hizo sentir y qué necesitas que cambie. Y escucha si tú también has puesto de tu parte para que el ambiente esté tan pesado como olla de tamales sin ventilación.
Podría entrar un dinero extra que te dé un respiro. Antes de comprar algo solo porque «te lo mereces», decide cuánto irá a una necesidad, cuánto a un pendiente y cuánto puedes disfrutar sin remordimientos. El gusto sabe mejor cuando no llega acompañado de una deuda nueva. También revisa tus proyectos: uno quizá se detenga o cambie de forma, y eso te va a dar coraje si ya lo presumiste a medio mundo. Averigua qué falló, conserva los contactos útiles y prepara una alternativa. En las próximas semanas podría abrirse otra posibilidad, pero te conviene estar listo en vez de esperar sentado a que toque el timbre.
Una amistad cercana podría andar desanimada y buscarte seguido. Acompáñala, invítala a hacer algo sencillo y escucha sin convertir cada conversación en una obligación tuya. No puedes cargar con el estado de ánimo de dos personas todos los días. Si te preocupa cómo se encuentra, anímala a buscar apoyo adecuado; tú puedes quererla mucho sin ser su único sostén.
Hay una decisión pendiente que te está robando sueño porque intentas complacer a todos antes de elegir. Escribe qué ganas y qué pierdes con cada opción, pon una fecha para resolver y acepta que ninguna viene libre de inconvenientes. No te culpes por errores que no cometiste ni permitas que alguien use tu pasado para manejarte. Mira también a quienes han estado presentes cuando no había aplausos. Ahí hay cariño que merece atención, Leo. Endereza la corona, sí, pero primero abre bien los ojos.
VIRGO – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Hay alguien que se muestra encantador cuando necesita un favor y se vuelve humo en cuanto tú pides algo sencillo. Antes de confiarle un asunto importante, observa ese detalle. No tienes que descubrir un villano de película detrás de cada sonrisa, pero tampoco entregar información, dinero o trabajo a quien todavía no ha demostrado ser responsable. Si te presionan para decidir «ahorita mismo», pide tiempo para revisar las condiciones. Una oportunidad seria soporta preguntas; las trampas suelen ponerse nerviosas cuando sacas la calculadora.
Podrían llegarte comentarios sobre tu manera de vivir o sobre un proyecto que estás preparando. Escucha lo que sea específico y útil, aunque venga envuelto en una voz que no te caiga bien. El resto déjalo pasar. Sabes cuánto trabajo te ha costado llegar hasta aquí, así que no permitas que una opinión lanzada entre dientes te cambie el día completo. Eso sí: tampoco uses el «así soy yo» para justificar un mal modo. Tu carácter se nota tanto en cómo te defiendes como en la forma de tratar a quien no tiene la culpa.
Un plan al que le has dedicado tiempo podría empezar a tomar forma. Tal vez consigas una respuesta, termines un trámite o alguien por fin vea el valor de lo que estás haciendo. Guarda tus avances donde puedas consultarlos y cuenta tus proyectos a quienes tengan una razón para saberlos o puedan ayudarte de verdad. No es que la envidia maneje tu destino; es que anunciar cada paso antes de tenerlo firme te llena de opiniones que luego te distraen. Trabaja primero y deja que los resultados hagan su propio ruido.
Si entra un dinero extra, evita repartirlo mentalmente entre cinco antojos antes de recibirlo. Revisa qué deuda te cobra más o cuál pago vence primero, aparta lo necesario y luego date un gusto pequeño si alcanza. No te castigues por querer disfrutar lo que ganas, pero tampoco conviertas un respiro en otro pendiente. La tranquilidad de abrir la aplicación del banco sin sentir que te van a regañar también tiene su encanto, aunque no se pueda presumir en una foto.
En el amor, alguien podría aparecer solo cuando se le antoja verte y desaparecer cuando tú propones un plan. No confundas esa visita esporádica con un vínculo que está creciendo. Si buscas algo estable, dilo claramente y mira cómo responde. Por otra parte, si hay una persona a quien llevas tiempo intentando conocer, tu constancia puede abrir una conversación bonita, siempre que haya interés del otro lado. Conquistar no es insistir hasta cansar a alguien; es mostrarte tal como eres y saber aceptar la respuesta.
En casa hay personas o momentos que has dejado en segundo plano por atender problemas que terminan siendo de medio mundo. Reserva una comida sin pendientes encima de la mesa y escucha qué pasa alrededor tuyo. También sal un rato de lo que te provoca estrés: no todos los asuntos se resuelven pensando en ellos mientras te bañas, comes y tratas de dormir. Podría llegarte una noticia que te alegre, y estará bien celebrarla sin preguntarte de inmediato qué puede salir mal. Has trabajado bastante, Virgo. Permítete disfrutar una buena vuelta de la vida sin pedirle permiso al miedo.
LIBRA – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Esa persona que antes te dijo que no podría volver con una actitud muy distinta, y claro que te va a dar curiosidad. Hasta ganas de preguntarle si ahora sí le pusieron lentes para ver lo que tenía enfrente. Antes de aceptar una cita o mandarla a volar por orgullo, recuerda cómo fue aquel rechazo y mira quién es hoy. Si todavía te interesa, puedes conocerla otra vez sin prometerle nada. Si ya no sientes lo mismo, dilo con respeto. Hacerle perder el tiempo para «que aprenda» te deja atado a una historia que supuestamente ya superaste.
No confundas sentir mariposas con tener que decidir el resto de tu vida en una tarde. Haz preguntas, comparte un plan sencillo y fíjate si te gusta la persona real o solo la satisfacción de que ahora te busque. Y si alguien nuevo te mueve el tapete, sé claro con tus intenciones. Fingir entusiasmo para no quedar mal acaba siendo más cruel que decir «me caes bien, pero no siento algo más». Tú también agradecerías una respuesta honesta antes de invertir tiempo, ilusiones y hasta el perfume de las ocasiones especiales.
En cuestión de dinero, revisa los pagos que se te vienen encima. Una fecha olvidada, un cargo automático o una deuda pequeña con intereses puede agarrarte desprevenido. Abre tus cuentas, anota vencimientos y, si necesitas negociar un pago, hazlo antes de que el asunto crezca. No prestes lo que ya tienes destinado para la casa solo porque te cuesta decir que no. Tu familia necesita tranquilidad, no un héroe de cartera vacía que después anda buscando cómo completar el mandado.
Últimamente te echas encima preocupaciones ajenas como si te pagaran por sufrirlas. Puedes escuchar a una amistad sin convertirte en árbitro de su pelea ni mandar mensajes en su nombre. Pregunta qué espera de ti y decide qué estás dispuesto a ofrecer. Luego dedica esa misma atención a tu casa y a tus planes. La paz que buscas no llegará cuando todo mundo tenga resuelta su vida, porque para entonces hasta los nietos de los vecinos ya te habrán encargado sus problemas.
También pon atención a tus hábitos sin pelearte con el espejo. Si has estado comiendo a deshoras por estrés o saltándote comidas para luego arrasar con lo primero que encuentras, organiza opciones que te resulten prácticas y date tiempo para moverte. Cuidarte no exige castigos ni comentarios sobre tu peso; exige tratar a tu cuerpo como el compañero que te lleva a todos lados. Hasta a la cita donde finges que solo pediste postre «para probarlo».
Un proyecto que dudabas que funcionara podría mostrar una señal de avance. Tal vez llegue una respuesta, una recomendación o alguien se interese por lo que haces. Confía en tu intuición para hacer preguntas, pero revisa también los hechos antes de comprometer dinero o tiempo. Mientras tanto, disfruta a tus amistades verdaderas y descubre qué cualidades tuyas quieres compartir en una relación, además de las que necesitas trabajar. El amor no viene a declararte persona completa; puedes vivir bonito desde ahora. Y si aparece alguien con quien construir algo, que te encuentre disfrutando tu vida, no sentado junto al teléfono esperando que te la venga a inaugurar.
SAGITARIO – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Se te puede abrir una puerta interesante justo cuando estabas pensando que todo seguía igual. Quizá sea una invitación, una propuesta para colaborar o una conversación que por fin avance. No te quedes parado esperando una señal más grande, de esas con banda y fuegos artificiales. Pregunta qué se necesita, revisa si puedes cumplir y da el primer paso. Las oportunidades también se enfrían cuando las miras tanto que parecen platillo olvidado en la mesa.
Traes un asunto viejo metido en la cabeza y cada tanto vuelves a discutirlo a solas, ganando ahora sí todas las respuestas que no se te ocurrieron en su momento. Ya estuvo bueno de ensayar pleitos con alguien que ni siquiera está presente. Si hubo una pérdida o una decepción, reconoce lo que te dolió y decide qué parte necesita una conversación real. Lo demás déjalo de alimentar. Soltar una historia no ocurre por decreto, pero sí empieza cuando dejas de acomodar tus planes alrededor de lo que esa persona hizo.
Si alguien del pasado vuelve a buscarte, no abras la puerta nomás porque tocó con una sonrisa conocida. Pregunta para qué regresó y observa si puede hablar con claridad de lo que antes salió mal. Tú también revisa tus intenciones: buscar desquite, compañía por una noche o la emoción de sentirte deseado puede salir caro si al otro le vendes una historia distinta. No tienes que demostrar que ya sanaste aceptando cualquier encuentro. A veces la mejor respuesta es breve, amable y definitiva.
Para quienes tienen pareja, un problema reciente podría comenzar a resolverse si dejan de discutir quién sufrió más y hablan de lo que harán distinto. Pongan sobre la mesa un hecho específico, sin invitar a todos los errores de la relación a sentarse con ustedes. Si hace falta recuperar confianza, acuerden acciones que ambos puedan observar y cumplir. El cariño no arregla por sí solo lo que se viene barriendo debajo del tapete; luego tropiezan con el montón y todavía preguntan de dónde salió.
En el trabajo o en un negocio puede darte miedo invertir esfuerzo y que no resulte. Ese miedo no es razón suficiente para abandonar, pero tampoco para aventarte sin hacer cuentas. Revisa costos, tiempos y lo que te ofrecen por escrito. Podría surgir una vía para ganar más, aunque primero tendrás que mostrar qué sabes hacer y cumplir con lo prometido. No confundas crecimiento con querer todo de inmediato. La ambición bien encaminada te empuja; la que se desboca te hace comprar el caballo antes de tener dónde ponerlo.
Si quieres mejorar tus hábitos, elige cambios que puedas mantener y que te hagan sentir bien. No necesitas esperar a la luna ni castigarte con una dieta que abandones el martes. Come con más atención, busca una actividad que disfrutes y date descanso cuando lo necesites. También sal a convivir y acepta los momentos agradables sin buscarles una trampa. El amor puede florecer, sí, pero reconocerás a quien vale la pena por cómo comparte contigo los días comunes, no por una promesa grandota bajo la música de fondo. Sagitario, que lo vivido te enseñe algo útil; no permitas que te cobre la misma lección otra vez.