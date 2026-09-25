Ninel Conde atraviesa una nueva ruptura amorosa, según nuevos reportes

El matrimonio de Ninel Conde y el empresario venezolano José Ángel González, contraído en 2023, habría llegado a su fin según reportes dados en los programas como “Pica y se extiende”, de Telemundo, y “Despierta América”, de Univision.

De hecho, el periodista Carlos Adyan afirmó: “Hay que hablar de Ninel Conde porque, al parecer, atraviesa momentos difíciles en su relación y lo contamos porque es de última hora y ella así lo dejó saber a través de su cuenta de Instagram”.

Señales dadas por la actriz

Sumado a esto, también se suman otras señales dadas por la actriz. “El Bombón Asesino” compartió una historia en su cuenta oficial donde se le veía en un avión saliendo de Miami rumbo a las grabaciones del reality “Top Chef VIP”, acompañada de un mensaje en el que afirmaba que era momento de “amarse y cerrar ciclos”.

Otra señal ocurrió durante su participación en el concurso culinario: Ninel presentó un platillo de tacos inspirado en su primera cita con González, momento en el que se conmovió ante las cámaras y reconoció públicamente que atravesaban por una relación distanciada.

Las especulaciones sobre el fin de este enlace venían gestándose desde semanas atrás. No obstante, la periodista Martha Figueroa ya había anticipado la noticia el pasado 20 de julio en su canal de YouTube, en el episodio de Así se hacen los chismes.

Según la versión de Figueroa, la ruptura se originó cuando Ninel Conde se encontraba grabando en Colombia a mediados de año. La periodista mencionó que, al regresar a su hogar, el carácter voluble del empresario la llevó a poner fin al vínculo de manera repentina con la frase: “Hasta aquí llegamos, reina, esto se acabó”.

Ante esta situación, la intérprete empacó sus maletas y se mudó a otra residencia. Hasta el momento, la actriz no ha confirmado su ruptura, aunque las señales indican que sí está atravesando una separación.

Seguir leyendo:

· Aylín Mujica respalda a Ninel Conde tras la polémica por comentario en “Top Chef VIP”

· Lupillo Rivera renuncia a la competencia de “Top Chef VIP 5”, según Ninel Conde

· ¿Ninel Conde se defiende y alega mala edición en ‘Top Chef VIP 5’?