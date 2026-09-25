Rafael Márquez se perfilaría a lanzar un tridente sorpresa en el ataque de la selección mexicana

Rafael Márquez, frente a las ausencias de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el ataque de la selección mexicana, al parecer utilizará el tridente conformado por Hirving Lozano, Armando González y Roberto Alvarado en el duelo contra Colombia, que marcará el inicio de su proceso para el Mundial 2026.

En los momentos en que se escucha de manera extraoficial que la entrada en el M&T Bank Stadium será un lleno absoluto, el timonel busca tener fuerza ofensiva y mucha velocidad en el ataque para destrozar a los sudamericanos.

CHUKY, HORMIGA Y PIOJO, EL PRIMER TRIDENTE DE LA ERA DE RAFA MÁRQUEZ??



El entrenador de la Selección Nacional de México, Rafael Márquez ha estado trabajando toda la semana con el equipo que pondrá sobre la cancha en el partido que significará su debut como estratega del? pic.twitter.com/m1k6eSlq1S — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 25, 2026

El “Káiser” intentará aprovechar las condiciones de estos tres velocistas que defienden las playeras del LA Galaxy, el Olympiakos de Grecia y las Chivas, quienes andan con el ritmo a tope en sus respectivas ligas.

Hasta el momento, en las prácticas del Tricolor en tierras estadounidenses ha sido muy notoria la forma en que el estratega michoacano se ha decantado por ellos como los dueños absolutos del área rival.

El Muñeco Diabólico se cuela de última hora

Aunque se había adelantado que la “Hormiga” y el “Piojo” ya tenían su puesto seguro, la verdadera sorpresa en el interescuadras ha sido la inclusión del “Chucky” Lozano por la banda izquierda de la cancha.

#HoyEnTuRÉCORD ??



DIABÓLICA SORPRESA ???



La era de Rafa Márquez al frente del Tri apunta a iniciar con una gran sorpresa: Hirving Lozano, jugador del LA Galaxy, se perfila como titular ante Colombia, luego de perderse el Mundial 2026 pic.twitter.com/TTo3KqdvSy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 25, 2026

El atacante del Galaxy aprovechó las ausencias pesadas en la delantera, como el caso de Julián Quiñones, el goleador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita que causó baja de la convocatoria debido a una inoportuna lesión.

Tampoco estará disponible el experimentado Raúl Jiménez, abriéndole la puerta de par en par a una ofensiva renovada que promete dinámica, desborde y mucha agresividad desde el primer silbatazo del árbitro.

Las cartas sobre la mesa para el debut

Mientras son peras o manzanas con el tridente mexicano, el rompecabezas para armar a los ocho elementos restantes del once inicial parece estar prácticamente definido en la mente del cuerpo técnico.

En la zaga destaca la obligada entrada de Israel Reyes ante la baja por problemas físicos de César “Cachorro” Montes, haciendo pareja en la central con el indiscutible jefe del Genoa italiano, Johan Vásquez.

La gran duda del estratega se encuentra en la mitad de la cancha, donde todavía no se decide si lanzar desde el arranque la experiencia de Luis Chávez o meter los pulmones y el recorrido de Luis Romo.

El once que saltaría a la cancha en Baltimore

La probable alineación tricolor arrancaría con Raúl “Tala” Rangel en la portería, resguardado por una línea defensiva con Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y el colmillo de Jesús Gallardo.

En la sala de máquinas del mediocampo estarían fijos Erik Lira en la contención junto al juvenil Gilberto Mora en la creación, acompañados por Luis Chávez o Luis Romo para dar el equilibrio necesario.

El técnico probó al delantero junto a Roberto Alvarado y Armando González para enfrentar a Colombia. Álvaro Fidalgo disputa un lugar en el mediocampo. https://t.co/kCUfuJ2PFj — Excélsior (@Excelsior) September 25, 2026

La apuesta final para buscar los goles del triunfo recaerá en los botines de Hirving Lozano por un extremo, Roberto Alvarado por el otro costado y el canterano rojiblanco Armando González como el eje de ataque.

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