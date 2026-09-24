El debut de Rafael Márquez con la selección mexicana apunta a un lleno histórico

El debut de Rafael Márquez con la selección mexicana podría tener un marco espectacular y un lleno histórico al anunciarse que, a 48 horas para el duelo contra Colombia, se han superado las 60 mil entradas vendidas para el M&T Bank Stadium, el escenario elegido para este esperado compromiso.



La buena actuación de México en el pasado certamen y la imponente imagen del exjugador del Barcelona en el timón han sido imanes poderosos para la taquilla, donde también la afición cafetera ha puesto su parte.

¡Nadie se quiere perder la presentación del Kaiser con el Tri! ?



Más de 6??0?? mil aficionados han garantizado su presencia en el M&T Bank Stadium de Baltimore para el debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana frente a Colombia.#TNTSportsMex pic.twitter.com/5g9Ydg0iC0 — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 25, 2026



De acuerdo a los últimos reportes del boletaje, las taquillas se han visto completamente rebasadas por la locura de los fanáticos que no quieren perderse el choque programado para este sábado 26 de septiembre.



El inmueble que vibrará con el apoyo de ambas aficiones es nada más y nada menos que el hogar de los Ravens de Baltimore en la NFL, un escenario imponente que por primera vez recibirá en su historia al cuadro azteca.



Aficionados de todos lados buscan su lugar



La demanda de boletos no se quedó en las zonas locales, sino que ha provocado oleadas de viajes desde diferentes rincones de la Unión Americana e incluso de varios estados de la República Mexicana.

¡Nos enlazamos hasta Baltimore! ?????@edgarr_rv está presente en la ciudad en la que se disputará el México ? Colombia. ????



¡EN VIVO!

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Nadie se quiere perder la primera noche del famoso “Káiser” como el jefe absoluto de la estrategia nacional, un director técnico del que se espera implante el vistoso sello del tiki-taka que aprendió en su época culé.



La casa de los Ravens presume una capacidad de las más imponentes en el deporte estadounidense, rondando los 70 mil espectadores según la configuración que se termine utilizando para este evento de futbol.



Cuentas claras para el fin de semana



Con las más de 60 mil localidades ya aseguradas, el partido se perfila para ser una auténtica fiesta en las tribunas y un negocio redondo para los organizadores en este arranque del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

At M&T Bank Stadium, fans came together to celebrate @MarcoFabian_10's career and legacy. ???



Thank you for every moment and for always making Mexico proud. ??This September 26, we’ll see you in Baltimore. ?



*Get your tickets for México vs. Colombia and experience the match? pic.twitter.com/tvE7yxZbnE — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) September 8, 2026



El cronómetro ya está corriendo y la cita para este emocionante duelo amistoso quedó pactada para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, momento en el que rodará el balón y arrancará oficialmente la era de Márquez.

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