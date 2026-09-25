Una mujer de Miami es acusada de robar un Rolex de $37,000 dólares a un hombre que conoció en Tinder

Una mujer de 24 años fue arrestada por robo a un hombre que conoció en la aplicación de citas Tinder.

Alexia Jocelyn Flores fue arrestada por un cargo de hurto mayor en segundo grado, según los registros penitenciarios consultados por People.

Flores fue arrestada en relación con un presunto robo ocurrido el 20 de septiembre, luego de que un hombre denunciara a la policía que Flores le había robado dos relojes de su casa en Miami, según una declaración jurada de arresto.

La declaración jurada alega que la pareja se conoció en Tinder y cenaron juntos el 19 de septiembre, antes de regresar a la casa del hombre alrededor de las 11:21 p.m. de esa noche. También señala que pasaron “varias horas bebiendo juntos” y que, en un momento de la noche, el hombre le pidió a Flores que se fuera de la casa.

El hombre afirma que, mientras ella se cambiaba de ropa en el dormitorio y el baño, él permaneció en el sofá de la sala antes de acompañarla al ascensor alrededor de las 2:43 a. m. Al regresar a su casa, el hombre afirmó que le faltaban dos relojes de su mesita de noche, incluyendo un Rolex de $37,000 dólares.

“La víctima no vio a la acusada llevarse los relojes”, se lee en la declaración jurada.

Después de que él denunciara el incidente a las autoridades, los investigadores afirman haber observado a Flores y a la presunta víctima entrando al edificio de apartamentos y a Flores saliendo por su cuenta después de obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio.

Flores fue arrestada tres días después y fue interrogada en la jefatura de policía de Miami. Negó haber tomado los relojes y declaró a las autoridades que “había sido drogada y no recordaba lo que sucedió después”, según la declaración jurada.

Posteriormente fue arrestada y trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

En la audiencia de este jueves, un fiscal pidió fianza y señaló que Flores tiene un caso abierto de prostitución y que en julio fue arrestada en California por el mismo delito.

El juez le asignó defensa pública y le ordenó mantenerse alejada del denunciante. El caso permanece en etapa judicial y no se ha informado si los relojes fueron recuperados.

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