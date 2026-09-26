La cantante argentina Cazzu se volvió el tema de conversación en redes sociales al dejarse ver junto a su pareja, el bailarín Ignacio Colombara, en una cita romántica en Buenos Aires, Argentina.

La parejita fue captada durante la velada del pasado 25 de septiembre disfrutando del espectáculo “Animal”, dirigido y protagonizado por el coreógrafo de la rapera, Maty Napp, en un teatro de la capital argentina.

Cazzu y su novio Ignacio hacen su primera aparición pública como pareja. Crédito: Mezcalent

Cazzu y su novio Ignacio hacen su primera aparición pública como pareja. Crédito: Mezcalent

Cazzu, quien lució un atuendo desenfadado de falda, croptop y chaqueta de cuero azul, lució muy sonriente de la mano de Ignacio Colombara, quien a su vez portó jeans y una playera.

Además de las postales capturadas durante su arribo al recinto, hubo algunos fanáticos que fotografiaron a los enamorados mientras disfrutaban de la puesta en escena, desatando furor en las plataformas digitales.

Cazzu y su novio Ignacio hacen su primera aparición pública como pareja. Crédito: Mezcalent

Si bien hace algunos meses la intérprete de “Brinca” y “Mucha Data” confirmó que había dejado la soltería, esta es la primera vez que Cazzu se deja ver en compañía de su pareja.

Cazzu y su más reciente disputa con Nodal

Pese a que en el plano amoroso todo parece ir miel sobre hojuelas para la rapera argentina, su disputa legal con el papá de su hija, Christian Nodal, está lejos de terminarse. Y es que su más reciente mensaje dejó entrever que no ha podido llegar a un acuerdo con el mexicano.

Por medio de sus redes sociales, la famosa de 32 años de edad colocó un escrito en el que abordó de forma directa la narrativa promovida por el equipo legal de Nodal tras presuntamente interponer un amparo ante la iniciativa de Ley Cazzu.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. (Todavía no sé si acerté)”, señaló.

Asimismo, lamentó que la disputa legal se aleje del objetivo principal: el bienestar de su hija en común. “Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan”, sentenció.

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