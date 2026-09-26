El Real Madrid respira aliviado tras conocer diagnóstico de la lesión de Mbappé

El Real Madrid recibió este sábado el diagnóstico de la lesión de Kylian Mbappé y, de acuerdo con el plazo estimado por el club, el delantero podría regresar a la competición en menos de dos semanas. El francés sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el partido entre Francia y Turquía.

Los servicios médicos del conjunto español calcularon un periodo de recuperación de entre 10 y 12 días. El propio Real Madrid informó que Mbappé queda “pendiente de evolución”, después de someterse a las pruebas médicas tras regresar a Madrid desde la concentración francesa.

La lesión se produjo el viernes, precisamente en la jugada que terminó con el gol de Mbappé para darle a Francia el triunfo 0-1 sobre Turquía. El atacante golpeó el balón con la pierna derecha y se lastimó la izquierda, que utilizaba como apoyo. Intentó continuar en el encuentro, pero finalmente pidió el cambio.

Con el plazo previsto, Mbappé no estará disponible para los tres siguientes compromisos de Francia. Si su recuperación avanza según lo esperado, el delantero podría reaparecer con el Real Madrid el próximo 10 de octubre, cuando el equipo reciba al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. El clásico contra el FC Barcelona del 25 de octubre no correría peligro.

La rodilla izquierda vuelve a aparecer en el historial de Mbappé

El nuevo contratiempo tiene como antecedente varios problemas físicos que el francés ha sufrido desde su llegada al Real Madrid en el verano de 2024. La hiperextensión diagnosticada ahora representa su séptima lesión desde entonces y vuelve a involucrar la rodilla izquierda, una articulación que ya le generó problemas durante buena parte de la temporada anterior.

Mbappé tuvo su primer problema el 24 de septiembre de 2024, durante el partido de Liga contra el Alavés. Una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda lo dejó fuera del derbi frente al Atlético de Madrid.

En diciembre de ese mismo año, sufrió molestias musculares durante el encuentro contra el Atalanta. Había marcado antes de abandonar el terreno de juego en el minuto 36 y posteriormente se perdió el partido ante el Rayo Vallecano.

El tercer episodio llegó en febrero de 2025, cuando una entrada de Carlos Romero durante el Espanyol-Real Madrid le provocó un hematoma en un gemelo. Aunque llegó a entrenarse, no participó en el partido de Copa del Rey contra el Leganés por precaución.

Un mes más tarde apareció otro problema, esta vez un esguince en el tobillo derecho sufrido durante el duelo de Champions League contra el Arsenal. La lesión le hizo perderse dos encuentros, ante Athletic y Getafe, aunque en el primero también estaba sancionado por expulsión.

La etapa más extensa de problemas físicos comenzó en diciembre de 2025. El Real Madrid comunicó entonces que Mbappé padecía un esguince en la rodilla izquierda, que le impidió disputar los partidos contra Betis y Atlético de Madrid.

Las molestias reaparecieron durante los primeros meses de 2026 y provocaron nuevas ausencias hasta marzo. En esos dos periodos relacionados con la rodilla, el delantero se perdió siete partidos, incluidos encuentros contra Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche.

Después de superar ese problema, Mbappé volvió a quedar fuera el 25 de abril por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Permaneció 17 días apartado y no pudo disputar dos partidos.

A estas ausencias se sumaron tres encuentros durante el Mundial de Clubes que no jugó por una gastroenteritis aguda: Al-Hilal, Pachuca y Salzburgo.

En total, Mbappé se ha perdido 14 partidos por lesiones desde que llegó al Real Madrid, cifra que sube a 17 si se cuentan también aquellos tres compromisos afectados por la gastroenteritis. Su disponibilidad durante sus algo más de dos temporadas como madridista se mantiene cercana al 90 %.

El francés no es el único jugador del Real Madrid que regresó lesionado de esta fecha internacional. Ibrahima Konaté también abandonó la concentración de Francia después de sufrir una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha.

Sigue leyendo:

· Salomón Rondón y el récord de goles en la Liga MX

· Manchester City fue encontrado culpable en más de 100 acusaciones por fair play financiero

· Álvaro Fidalgo pudo haber salido del Real Betis