Shakira y Alejandro Sanz encendieron la tarima al ritmo de "La Tortura" en Madrid.

La velada del pasado 25 de septiembre, el Macondo Park se encendió con el cuarto concierto de la residencia que Shakira encabeza en Madrid, España. Una de las sorpresas más grandes de la noche fue la presencia de su amigo y colega Alejandro Sanz, con quien brindó una explosiva presentación de uno de sus más grandes éxitos.

Frente a más de 50,000 espectadores, el dúo de artistas interpretó “La Tortura”, tema en colaboración lanzado en abril del 2005 y que a 21 años de salir a la luz se mantiene como uno de los favoritos del público.

“Mi hermano, el más grande, ¡Alejandro Sanz!”, exclamó Shakira ante los fanáticos que se dieron cita para su concierto, causando emoción inmediata que se extendió hasta plataformas como Instagram, X y TikTok.

Como era de esperarse, el momento quedó inmortalizado a través de fotografías y videos que pronto se viralizaron en redes sociales y generaron reacciones como: “Yo estuve ayer ahí y el concierto lo máximo”, “Espectaculares”, “Siempre son un deleite”, “Mis favoritos”, “Shak y Alejandro tienen una conexión mágica” y “La química que tienen estos dos traspasa hasta la pantalla”.

Alejandro Sanz celebra su reencuentro con Shakira

Los fanáticos no fueron los únicos en expresar su emoción por el junte de ambos artistas, pues el propio Alejandro Sanz recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunas postales de su encuentro en el escenario, incluyendo los ensayos en horas previas a su presentación.

Además del álbum fotográfico, el músico escribió un emotivo mensaje en el que se dijo más que orgulloso del impacto global que la colombiana ha tenido a lo largo de su carrera.

“Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes.

Te quiero Shaki”, expresó en su publicación.

Mientras tanto, Shakira se prepara para la recta final de su residencia en Madrid, con el cual cerrará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, misma que la hizo visitar varios países de América Latina, Norteamérica y Europa, incluyendo: Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay, por mencionar algunos.

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